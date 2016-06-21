Порно-продюсер Фернандес: «В моем деле замешаны многие футболисты»

Испанский порно-продюсер Игнасио Альенде Фернандес по кличке Торбе, который обвиняется в преступлениях сексуального характера, подтвердил, что в его деле замешаны футболисты. Напомним, ранее сообщалось, что соучастниками Торбе были Давид Де Хеа и Икер Муньяин.

«Футболисты просто хотели встретиться с девочками, а те были свободны в своих действиях. В этом замешаны многие игроки, и не только полиция хотела бы узнать их имена», – написал Фернандес в своем письме из тюрьмы.

При этом, по информации источника, Фернандес отрицает, что именно Де Хеа и Муньяин принимали участие в преступлениях.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов