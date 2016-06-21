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  • Порно-продюсер Фернандес: «В моем деле замешаны многие футболисты»

Порно-продюсер Фернандес: «В моем деле замешаны многие футболисты»

21 июня 2016, 06:11
4

Испанский порно-продюсер Игнасио Альенде Фернандес по кличке Торбе, который обвиняется в преступлениях сексуального характера, подтвердил, что в его деле замешаны футболисты. Напомним, ранее сообщалось, что соучастниками Торбе были Давид Де Хеа и Икер Муньяин.

«Футболисты просто хотели встретиться с девочками, а те были свободны в своих действиях. В этом замешаны многие игроки, и не только полиция хотела бы узнать их имена», – написал Фернандес в своем письме из тюрьмы.

При этом, по информации источника, Фернандес отрицает, что именно Де Хеа и Муньяин принимали участие в преступлениях.

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Источник: Sport.es
Испания Манчестер Юнайтед Испания Атлетик Де Хеа Давид Муньяин Икер
Комментарии (4)
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bumer_moscow
1466484079
Фильм выложи
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swot1205
1466484137
все хотят чпокаться
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ufos73
1466492073
Наши то же вчера снялись, аж в полуторачасовом фильме! Только роль была немного другая ))
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Alex3920486
1466495912
Ну давайте еще порно тут организуем....
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