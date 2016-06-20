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    Евро-2016. Словакия и Англия сыграли вничью

    Сборные Словакии и Англии сыграли вничью 0:0 в последнем туре группового этапа Евро-2016. Этот результат позволил англичанам завоевать прямую путевку в плей-офф турнира.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 3-й тур

    Словакия – Англия – 0:0 (0:0)

    Англия: Харт, Клайн, Кэхилл, Смоллинг, Бертранд, Хендерсон, Дайер, Уилшир (Руни, 56), Лаллана (Деле Алли, 60), Варди, Старридж (Кейн, 76).

    Словакия: Козачик, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Куцка, Пековски (Грембьер, 66), Мак, Хамшик, Вайсс (Шкриньяр, 78), Дуда (Швенто, 57).

    Предупреждения: Пековски, 25; Бертранд, 52.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 23:56
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