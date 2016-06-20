Мутко убедил УЕФА разрешить сборной России сыграть с траурными повязками

Кто нибудь знает министров спорта в Исландии, Уэльса, Северной Ирландии ? Их национальные сборные на олимпиаде ничего не выигрывали, значит они хреновы.е ? Однако в футбол их сборные лучше наших кривоногих играют.
Глава РФС Виталий Мутко лично убедил представителей УЕФА разрешить сборной России сыграть с Уэльсом в форме с траурными повязками.
Сообщается, что УЕФА сначала не согласовал вопрос с траурными повязками, но это решение было пересмотрено по инициативе министра спорта.
Напомним, 18 июня в Карелии в детском лагере погибли 14 детей.