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    Мутко убедил УЕФА разрешить сборной России сыграть с траурными повязками

    Глава РФС Виталий Мутко лично убедил представителей УЕФА разрешить сборной России сыграть с Уэльсом в форме с траурными повязками.

    Сообщается, что УЕФА сначала не согласовал вопрос с траурными повязками, но это решение было пересмотрено по инициативе министра спорта.

    Напомним, 18 июня в Карелии в детском лагере погибли 14 детей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.06.2016 19:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -12

      Qigong 20 июня 2016, 20:37

      Кто нибудь знает министров спорта в Исландии, Уэльса, Северной Ирландии ? Их национальные сборные на олимпиаде ничего не выигрывали, значит они хреновы.е ? Однако в футбол их сборные лучше наших кривоногих играют.

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      Рейтинг: +112

      Hren 20 июня 2016, 20:35

      Ахахахах! СЛАВА МУТКО! когда начинать кричать?)))))))))))))))))))

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      Рейтинг: -12

      Qigong 20 июня 2016, 20:25

      Зенит оле оле ола а в чём провал Мутко на его душе ? Он подбирал и тренировал игроков ? Чё за бредовые комменты. Я уже где-то слышал, что результат сборной зависит от выступления клубов в еврокубках. В 2008 зеня победил в УЕФА

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 19:49

      Может же. Очередь за допуском на ОИ.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ШарКий вояж в ТуЛузу 20 июня 2016, 20:09

      Источник Матч ))).Надо было написать-заставил)))

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > андрей андреев 20 июня 2016, 20:17

      Вот точно))) Они написать могут что угодно, лишь бы выгодно преподнести.

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