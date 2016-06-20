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    Агент Натхо: «Основная причина ухода Амира из ЦСКА – плохие отношения с тренером дубля»

    Футбольный агент Леонид Истрати, представляющий интересы полузащитника Амира Натхо, рассказал о причинах ухода 19-летнего россиянина из ЦСКА.

    «Мы хотели, чтобы Амир получал больше игровой практики. Рассчитывали, что у него будет возможность не только тренироваться с основой, но и играть за основу. В какой-то мере тренерский состав был прав – команда была укомплектована и боролась за чемпионство. Привлекать молодежь по примеру Головина и давать играть не было возможности.

    Мы по-прежнему ищем варианты, где Амир будет иметь больше игровой практики. Кое-какие задумки есть, посмотрим. Я по-прежнему верю, что Амир вырастет в большую звезду. Я говорю это не только как агент. Благодарю ЦСКА за предоставленный Амиру шанс. С самого начала и до конца клуб был абсолютно лоялен к нам, все обещания были выполнены. У Амира не очень хорошо сложились отношения с тренером дубля, и это основная причина всех проблем.

    Возможно, снова будем рассматривать вариант с продолжением карьеры в Испании. У нас уже было несколько звонков из Испании, но не исключаем и российский вариант. Повторю, в приоритете – команда, в которой он будет развиваться. Страна не имеет принципиального значения», – сказал Истрати.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2016 17:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 20 июня 2016, 19:42

      Ему бы в Ростов. Курбан сделал бы из него топ игрока.

      2
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > WhiteEgon 21 июня 2016, 11:09

      И Бибраса Пусть захватит с собой! В Ростове такие игроки пригодятся!!!

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