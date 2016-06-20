Малафеев: «Сегодня наши футболисты настроены на три очка»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев уверен, что сборная России может победить в заключительном матче группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса.

«Уверен: сегодня наши футболисты настроены на три очка. А настрой в таких случаях играет ключевую роль, по себе знаю. Ты ставишь перед собой задачу: умереть на поле; отдать все, лишь бы добиться нужного результата; думаешь, что даже готов получить травму ради успеха команды.

Надо разозлиться на самих себя и выйти на матч с Уэльсом биться. Биться, потому что играть в футбол нам придется, может быть, десять минут. Я много раз играл против британских команд, в том числе “Ливерпуля” и “МЮ”, и могу сказать, что их отличает боевитость. Они наглые – бьют по ногам, толкаются. Если ты им отвечаешь в той же жесткой манере, то это их надламывает. Если нам удастся реализовать себя в этой борьбе, если мы не уступим противнику в жесткости, то получим свой шанс.

Проще говоря, против Уэльса нужно применить его же оружие. С первых же минут следует агрессивно играть против валлийцев, жестко встречать их на каждом участке поля. Тогда Уэльс поймет, что простым давлением нас взять нельзя.

Конечно, важно не нарушать правила около своей штрафной, потому что Бэйл может легко реализовать стандарт – мы все это видели. При этом нельзя зацикливаться на этой задаче, а то мы так и будем танцевать вокруг мяча. И нельзя зацикливаться на одном игроке, потому что Уэльс – не команда одного игрока. Честно говоря, я даже не вижу у нее ярко выраженных слабых мест.

Но надеюсь, что Слуцкий их найдет и верно настроит команду на заключительный матч», – заявил Малафеев.