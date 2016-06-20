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Малафеев: «Сегодня наши футболисты настроены на три очка»

20 июня 2016, 09:04
8

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев уверен, что сборная России может победить в заключительном матче группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса.

«Уверен: сегодня наши футболисты настроены на три очка. А настрой в таких случаях играет ключевую роль, по себе знаю. Ты ставишь перед собой задачу: умереть на поле; отдать все, лишь бы добиться нужного результата; думаешь, что даже готов получить травму ради успеха команды.

Надо разозлиться на самих себя и выйти на матч с Уэльсом биться. Биться, потому что играть в футбол нам придется, может быть, десять минут. Я много раз играл против британских команд, в том числе “Ливерпуля” и “МЮ”, и могу сказать, что их отличает боевитость. Они наглые – бьют по ногам, толкаются. Если ты им отвечаешь в той же жесткой манере, то это их надламывает. Если нам удастся реализовать себя в этой борьбе, если мы не уступим противнику в жесткости, то получим свой шанс.

Проще говоря, против Уэльса нужно применить его же оружие. С первых же минут следует агрессивно играть против валлийцев, жестко встречать их на каждом участке поля. Тогда Уэльс поймет, что простым давлением нас взять нельзя.

Конечно, важно не нарушать правила около своей штрафной, потому что Бэйл может легко реализовать стандарт – мы все это видели. При этом нельзя зацикливаться на этой задаче, а то мы так и будем танцевать вокруг мяча. И нельзя зацикливаться на одном игроке, потому что Уэльс – не команда одного игрока. Честно говоря, я даже не вижу у нее ярко выраженных слабых мест.

Но надеюсь, что Слуцкий их найдет и верно настроит команду на заключительный матч», – заявил Малафеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Малафеев Вячеслав
Комментарии (8)
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Edward52
1466403087
Вопрос только в том, где взять этих нормальных и профессиональных российских футболистов, которые будут умирать и бороться на поле. У нас в команде только болтуны и любители попиариться. Пупы земли русской.
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yorgenbarenz
1466403831
Не всем его советы пойдут впрок. Как бы пару удалений не схлопотать уже к перерыву....
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iuda
1466406989
При тактике описанной Малафеевым наши быстро сдохнут и тогда валлийцы победят
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FanatSerj
1466409819
"умереть на поле; отдать все, лишь бы добиться нужного результата" - давненько то такого не бывало. Вот помню Коста Рику на ЧМ2014 вот те да бились не жалея себя.
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арейская
1466410226
Не только ты, надеются все наши болельщики
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veksill
1466418115
для сборной Уэльса?
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Андрей Ермошин
1466418568
Не привыкли наши игроки "умирать" на поле, боюсь, в очередной раз за команду сыграет "гений" Слуцкий, по установке которого, сборная будет играть от обороны, что в матче с Уэльсом неправомерно, необходимо с первых же минут играть первым номером и давить, давить. К сожалению, боевитость и наглость, не характерны игрокам нашей сборной, больше для них подходит трусоватость и тупость.
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Недовольный
1466429434
настроены на три очка,а заработают ноль)а завтра будет награждение в Кремле,за выдающееся выступление и неоценимый вклад сборной на Евро 16.Мудко дадут орден за заслуги перед отечеством I степени
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