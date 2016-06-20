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    Уциев: «Выход на поле Иванова усилит игру сборной России»

    Капитан «Терека» Ризван Уциев надеется на то, что его партнер по команде Олег Иванов выйдет на поле в составе сборной России на матч третьего тура группового раунда Евро-2016 со сборной Уэльса.

    «Смотрим матчи Евро-2016 вечером, а фаворитами можно назвать Германию и Италию. Матч с Уэльсом нужно выигрывать, если ребята соберутся и покажут свой максимум — сможем победить. Честно говоря, в первых матчах ожидал выхода Олега Иванова на поле хотя бы на замену, он может усилить игру и помочь команде. Надеюсь, что Иванов выйдет на поле в матче с Уэльсом и поможет добыть победу», — сказал он.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    20.06.2016 07:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 20 июня 2016, 20:39

      так вот чего не хватало сборной...совета уциева,а то слуцкий всю голову сломал,а решение то на поверхност...бейл как узнал что иванов выйдет,так по любому пол сталеварной ложки сделал)

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