Уциев: «Выход на поле Иванова усилит игру сборной России»

так вот чего не хватало сборной...совета уциева,а то слуцкий всю голову сломал,а решение то на поверхност...бейл как узнал что иванов выйдет,так по любому пол сталеварной ложки сделал)
Капитан «Терека» Ризван Уциев надеется на то, что его партнер по команде Олег Иванов выйдет на поле в составе сборной России на матч третьего тура группового раунда Евро-2016 со сборной Уэльса.
«Смотрим матчи Евро-2016 вечером, а фаворитами можно назвать Германию и Италию. Матч с Уэльсом нужно выигрывать, если ребята соберутся и покажут свой максимум — сможем победить. Честно говоря, в первых матчах ожидал выхода Олега Иванова на поле хотя бы на замену, он может усилить игру и помочь команде. Надеюсь, что Иванов выйдет на поле в матче с Уэльсом и поможет добыть победу», — сказал он.