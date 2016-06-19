Евро-2016. Албания обыграла Румынию и сохранила шансы на плей-офф

Сборная Албании забила свой дебютный гол и одержала дебютную победу на Евро. Героем матча с Румынией стал Армандо Садику. После этого результата албанцы заняли третье место в группе и сохранили шансы на плей-офф. Команда ожидает окончания группового этапа.

Евро-2016. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

Румыния – Албания – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Садику, 43.

Румыния: Тэтэрушану, Мэцел, Хобан, Кирикеш, Алибеч (Торже, 57), Станчу, Перепелицэ (Сынмертян, 46), Станку, Попа (Андоне, 68), Григоре, Сапунару.

Албания: Бериша, Лиля, Леньяни (Роши, 77), Хюсай, Аголи, Баша (Цана, 83), Мемушай, Садику (Бала, 59), Маврай, Айети, Абраши.

Предупреждения: Роша, 6; Мэцел, 54; Мемушай, 86; Сапунару, 86; Торже. 93; Хюсай, 94.

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