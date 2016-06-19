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  • Евро-2016. Албания обыграла Румынию и сохранила шансы на плей-офф

Евро-2016. Албания обыграла Румынию и сохранила шансы на плей-офф

19 июня 2016, 23:56
12

Сборная Албании забила свой дебютный гол и одержала дебютную победу на Евро. Героем матча с Румынией стал Армандо Садику. После этого результата албанцы заняли третье место в группе и сохранили шансы на плей-офф. Команда ожидает окончания группового этапа.

Евро-2016. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

Румыния – Албания – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Садику, 43.

Румыния: Тэтэрушану, Мэцел, Хобан, Кирикеш, Алибеч (Торже, 57), Станчу, Перепелицэ (Сынмертян, 46), Станку, Попа (Андоне, 68), Григоре, Сапунару.

Албания: Бериша, Лиля, Леньяни (Роши, 77), Хюсай, Аголи, Баша (Цана, 83), Мемушай, Садику (Бала, 59), Маврай, Айети, Абраши.

Предупреждения: Роша, 6; Мэцел, 54; Мемушай, 86; Сапунару, 86; Торже. 93; Хюсай, 94.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Албания Румыния
Комментарии (12)
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Emilk
1466370067
Албания вперед!!!
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1bear
1466370300
Албанцы молодцы ! Румыны напомнили чем-то сборную России (всё-равно ставлю на победу над Уэльсом)
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Serjoga
1466370350
Ну все для России делается! Ждем-с!
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BlackMurder
1466370647
Поясните 2 команды выходят с группы? Франция 7 очков, Швейцария 5, Албания 3 - как они могут сохранить шансы если нет игр?
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KARAT777
1466371137
Комментарий удален.
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KARAT777
1466371196
Румынам игрок сб. Румынии Попа помог оказаться там ....
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Su27Flanker
1466372171
Завтра Россия эти шансы уменьшит)
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SARSAD
1466372237
Победа Албании дала России чуть больше шансов на выход с третьего места, по крайней мере до окончания матча с Уэльсом.
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TY13R
1466373221
вот с кого надо брать пример дорогие соотечественники!!!
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lNeTl
1466412349
Румыны выглядели лучше,но не хватило командного духа
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