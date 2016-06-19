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    Евро-2016. Албания обыграла Румынию и сохранила шансы на плей-офф

    Сборная Албании забила свой дебютный гол и одержала дебютную победу на Евро. Героем матча с Румынией стал Армандо Садику. После этого результата албанцы заняли третье место в группе и сохранили шансы на плей-офф. Команда ожидает окончания группового этапа.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа А. 3-й тур

    Румыния – Албания – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Садику, 43.

    Румыния: Тэтэрушану, Мэцел, Хобан, Кирикеш, Алибеч (Торже, 57), Станчу, Перепелицэ (Сынмертян, 46), Станку, Попа (Андоне, 68), Григоре, Сапунару.

    Албания: Бериша, Лиля, Леньяни (Роши, 77), Хюсай, Аголи, Баша (Цана, 83), Мемушай, Садику (Бала, 59), Маврай, Айети, Абраши.

    Предупреждения: Роша, 6; Мэцел, 54; Мемушай, 86; Сапунару, 86; Торже. 93; Хюсай, 94.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 23:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 20 июня 2016, 11:45

      Румыны выглядели лучше,но не хватило командного духа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 20 июня 2016, 00:53

      вот с кого надо брать пример дорогие соотечественники!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SARSAD 20 июня 2016, 00:37

      Победа Албании дала России чуть больше шансов на выход с третьего места, по крайней мере до окончания матча с Уэльсом.

      2
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 20 июня 2016, 00:36

      Завтра Россия эти шансы уменьшит)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 июня 2016, 00:19

      Румынам игрок сб. Румынии Попа помог оказаться там ....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 июня 2016, 00:18

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 20 июня 2016, 00:10

      Поясните 2 команды выходят с группы? Франция 7 очков, Швейцария 5, Албания 3 - как они могут сохранить шансы если нет игр?

      -1
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder > Gek Dement 20 июня 2016, 00:18

      У них будут типа стыков? Или сразу полей офф

      -1
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      ...
      Рейтинг: +790

      denisov > BlackMurder 20 июня 2016, 00:23

      сразу плей-офф

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 июня 2016, 00:05

      Ну все для России делается! Ждем-с!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 20 июня 2016, 00:05

      Албанцы молодцы !
      Румыны напомнили чем-то сборную России (всё-равно ставлю на победу над Уэльсом)

      2
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      Рейтинг: -7

      Emilk 20 июня 2016, 00:01

      Албания вперед!!!

      -1
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