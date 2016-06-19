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  • Черчесов: «Хочется, чтобы лимит на легионеров вообще допускал 11 иностранцев»

Черчесов: «Хочется, чтобы лимит на легионеров вообще допускал 11 иностранцев»

19 июня 2016, 18:29
16

Экс-игрок сборной России Станислав Черчесов, на данный момент являющийся свободным тренером, выразил желание о том, чтобы игроки национальной команды выступали в серьезных зарубежных чемпионатах.

– Возьмем матч Албания – Франция. Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на сайт Тransfermarkt – оказывается, что он правый защитник"Наполи» – Эльсеид Хюсай. Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить. Вычеркиваем!

Вроде бы Албания – а вратарь Бериша играет в «Лацио», правый защитник – в «Наполи», центральный защитник, который, кстати, тоже мне понравился – опять же в серии А.

– Так, может, нам и не хватает игроков, выступающих в «Лацио», «Наполи» и так далее?

– Три месяца назад меня кто-то об этом спросил. Ответ был готов – но тогда промолчал, подумав, что не поймут. А теперь сказать можно. Хочется, чтобы лимит на легионеров вообще допускал 11 иностранцев. Чтобы российские игроки уезжали в серьезные зарубежные чемпионаты. Даже у той же польской лиги мы, может быть, выигрываем в чисто интеллектуальном плане, по пониманию игры. Зато в плане борьбы и интенсивности она впереди нашей.

– Со времен, когда россияне выступали в «МЮ» и «Интере», уровень игроков у нас сильно упал?

– Есть уровень футболиста сам по себе. А есть – уровень готовности и сопротивления. В топ-лигах он изначально выше! Тебя заставляют и соперники, и тренировочный процесс, поскольку ты конкурируешь с лучшими. А в одну секунду не перестроишься. Ни одна машина не стартует с пятой скорости. Все – с первой. А то, что для нас – третья, для них – первая.

– Ситуация необратима? В чем смысл для российских футболистов уезжать, если их и тут неплохо кормят?

– А я же и не говорю, что кто-то что-то должен делать. Просто констатирую факты, которые я сам прожил как игрок. Есть теория, а я все это проходил на практике. И как тренер тоже ее прошел – в Польше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Франция Албания Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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Legioner-05
1466350911
Ну допустим,а кто тогда сборную соберет,из кого и откуда,хотелось бы знать...
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cska-62
1466352670
Станислав Саламович! Так об этом твердят уже годы все здравомыслящие люди... Которых в чиновничьих кабинетах просто не наблюдаются... И никакой мощности микроскоп не поможет найти хоть одного... :-((((( Лимит на легионеров нужно отменить! И ликвидировать тем самым питомник по выращиванию из наших футболистов "жирных котов"... Провести тщательное расследование для установления причин его установления и определения круга вредителей... И врагов народа... Без этого нельзя, подобные особи имеют поразительное свойство выживать и собираться в стаи. Мера наказания - в соответствии с УК РФ. У них может быть целый букет статей, и не только из области должностных преступлений и хищений...
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LokoBars
1466354803
Если у нас уберут лимит и в стартовых составах большинства лидеров будут выходить по 11 легионеров, то грош цена таким россиянам. Я думаю что у нас все таки неплохие игроки есть, но конкуренция нужна и тогда они ещё будут прибавлять, а заодно и сборная по-другому играть будет.
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fadda
1466356298
Сделать лимит только наоборот.Максимум 7 легионеров и 4 россиянина в составе.Плюс потолок зарплат для русских игроков.Играешь в дубле одна планка,в основе уже повыше,а если в сборной и на ведущих ролях уже можно и по максимуму.А то сейчас просто выйдет это русское бревно,прикрытое лимитом, на поле - а там как пойдёт.Сыграет плохо - ну и ладно,всё равно выбора у тренера нет - всё равно меня на следующий матч поставит. И какая ему перспектива развития,если он в "шоколаде" с головы до ног? И потом такие абсурды возникают,что Кокорин за сезон получает столько же как Игуаин в Наполи.А сейчас на Евро на вот эту "лимитированую" сборную уныло как-то смотреть. И думаю через 2 года на Чемпионате Мира вряд ли что-то изменится.Процентов 60 эти же "лимитчики" и останутся.
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Beim
1466358652
Да не будет в нашей стране уже лучше, все знают где сидят паразиты России. Но они же не будут снимать себя с должностей, а народ не может. Поэтому зачем им рушать свой бизнес в рфпл? Ради того что бы мы с гордостью смотрели на нашу команду в международных сооевнованиях?
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андрей андреев
1466362106
Дело не только в футболе.Если открыть экономику(убрать лимит),то завтра кредиты будут по 3%,товары дешёвые и т.д.И наши миллиардеры(а мы знаем чьи это друзья)не выдержать конкуренции.Кто на это пойдёт?
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_Kesh_Suntar_
1466363057
Вот бы, посмотрел бы на их лица! Когда скажут лимит отменяют!
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sochi-2013
1466363578
Может вообще нам футбол нахр исключить из программы как спорт? Пляжный оставить, а по каналу "Наш футбол" показывать английский, немецкий или испанский. На выбор.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466421169
Если бы наши проблемы были только в нем. Отмена лимита не волшебная палочка. Есть масса других препятствий. На мой взгляд, одним из основных является отсутствие потолка зарплат. Это не только расслабляет булки игрокам, но и дает больше возможностей для различного рода махинаций, откатов и т.п. Вспомним хотя бы поборы за попадание в основу. Есть же хороший заокеанский опыт. У них даже в суперуспешных НБА и НХЛ есть потолки. И нам вполне хватило бы поначалу собственной кальки с МЛС.
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