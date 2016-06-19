Черчесов: «Хочется, чтобы лимит на легионеров вообще допускал 11 иностранцев»

Экс-игрок сборной России Станислав Черчесов, на данный момент являющийся свободным тренером, выразил желание о том, чтобы игроки национальной команды выступали в серьезных зарубежных чемпионатах.

– Возьмем матч Албания – Франция. Приглянулся мне один игрок у албанцев, отметил его для себя, записал фамилию. Захожу на сайт Тransfermarkt – оказывается, что он правый защитник"Наполи» – Эльсеид Хюсай. Думаю про себя: да, это какую же команду мне надо тренировать, чтобы его купить. Вычеркиваем!

Вроде бы Албания – а вратарь Бериша играет в «Лацио», правый защитник – в «Наполи», центральный защитник, который, кстати, тоже мне понравился – опять же в серии А.

– Так, может, нам и не хватает игроков, выступающих в «Лацио», «Наполи» и так далее?

– Три месяца назад меня кто-то об этом спросил. Ответ был готов – но тогда промолчал, подумав, что не поймут. А теперь сказать можно. Хочется, чтобы лимит на легионеров вообще допускал 11 иностранцев. Чтобы российские игроки уезжали в серьезные зарубежные чемпионаты. Даже у той же польской лиги мы, может быть, выигрываем в чисто интеллектуальном плане, по пониманию игры. Зато в плане борьбы и интенсивности она впереди нашей.

– Со времен, когда россияне выступали в «МЮ» и «Интере», уровень игроков у нас сильно упал?

– Есть уровень футболиста сам по себе. А есть – уровень готовности и сопротивления. В топ-лигах он изначально выше! Тебя заставляют и соперники, и тренировочный процесс, поскольку ты конкурируешь с лучшими. А в одну секунду не перестроишься. Ни одна машина не стартует с пятой скорости. Все – с первой. А то, что для нас – третья, для них – первая.

– Ситуация необратима? В чем смысл для российских футболистов уезжать, если их и тут неплохо кормят?

– А я же и не говорю, что кто-то что-то должен делать. Просто констатирую факты, которые я сам прожил как игрок. Есть теория, а я все это проходил на практике. И как тренер тоже ее прошел – в Польше.