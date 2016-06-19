Роналду с 20 ударами является самым бьющим игроком Евро-2016 по итогам двух туров

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым бьющим игроком Евро-2016 по итогам первых двух туров группового этапа по данным Opta. За две полных игры 31-летний форвард в общей сложности нанес 20 ударов.

Отметим, что этот показатель более чем в два раза больше, чем у ближайших преследователей португальца: Гарет Бэйл (Уэльс), Альваро Мората (Испания), Оливье Жиру (Франция) – у всех по 9 ударов.

При этом Бэйл и Мората забили по два мяча на турнире, Жиру отметился одним голом, а Роналду не забил ни одного.