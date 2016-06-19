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    Дмитрий Комбаров: «С приходом Слуцкого атмосфера в сборной стала непринужденной»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о том, как изменилась атмосфера в национальной команде с приходом на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

    — Леонид Слуцкий перед турниром прилично нагружал игроков. Какой тренер гонял больше всех?

    — У Кобелева были очень тяжелые тренировки на сборах. И у Карпина в первые два года. Труднее всего давался бег на длинные дистанции. Скажем, пять раз по тысяче метров. Причем эту тысячу ты должен пробежать за определенное время. А большие нагрузки вообще характерны перед крупными турнирами. Сначала идет закладка фундамента, базы, дальше отрабатываем тактические действия. Все-таки Евро — турнир краткосрочный, к нему надо точечно готовиться.

    — С приходом Слуцкого атмосфера в сборной изменилась?

    — Конечно, стала более легкой. Раньше все ходили по струнке, сейчас – непринужденно. Появились послабления по режиму, но в рамках дозволенного. Например, на прием пищи теперь можно приходить не к конкретной минуте, а в какой-то интервал времени. Скажем, с 13:30 до 14:30. Плюс разрешено быть в тапочках или кроссовках — как тебе удобно.

    — Юмор на тренировках появился?

    — В меру. В основном все очень строго, собранно. Вот в отеле или в массажной комнате шутим. При Капелло было намного строже.

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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    19.06.2016 15:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: -44

      GR3S 19 июня 2016, 22:52

      Сентябрь 1995 года. Мразь. Нам и половины денег не отдали. Не удивительно, что пацаны поехали животных стрелять. На жизнь заработать. Они профи, ничего не умеют больше. ВЫ мрази, отдали копейки,а у меня ноги нет. А я умею стрелять, я продолжу.

      0
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 19 июня 2016, 20:54

      Читая интервью Березуцкого (которого я уважаю и считаю, что он один бьётся) понимаешь, что помимо профессионализма нашим не хватает рвения (самоотдачи). Блин, я даже не знаю этого слова которое характеризует то чувство, когда готов порвать любого.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 19 июня 2016, 18:52

      Кто-то про автобус упомянул,так по мне лучше "автобусный" результат,чем ни игры ни результата.Начнем с автобуса,а там глядишь сами сможем уже управлять стилем,прежде всего важен результат на подобном турнире

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 19 июня 2016, 18:46

      Оно и видно,всем пофиг....

      1
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      Рейтинг: +7797

      BarStep 19 июня 2016, 18:37

      "Балетные" вы наши, как живете так и играете - в тапочках, непринужденно (т.е. бездарно). Причем без разницы, то ли за "бабки" (т.е. за клуб), то ли за честь (т.е. за сборную).

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      Рейтинг: +7797

      BarStep > kniazevski 19 июня 2016, 21:22

      В сборную рвутся не за баблом!, с остальным согласен...

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 19 июня 2016, 17:58

      Только кнут, по другому эти горе-футболисты не понимают.

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      Рейтинг: +6297

      порт 19 июня 2016, 17:48

      Да и игра такая же.

      1
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      Рейтинг: +26

      robocop 19 июня 2016, 17:34

      Вот непринуждённо и прос.ырают матчи...

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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 19 июня 2016, 17:25

      Только Бердыев. Черчесов в помощники.

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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > gosproektikabinet 19 июня 2016, 22:42

      Сколько "автобус" Зениту отгрузил?

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      Рейтинг: +6614

      maior-60 19 июня 2016, 16:39

      Какую-то хрень выложили. На обед разрешено ходить в тапочках или кроссовках. Лучше бы - в валенках и галошах.

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