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    УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении Бельгии, Португалии и Венгрии

    По итогам вчерашних матчей группового этапа Евро-2016 УЕФА было открыто три дисциплинарных дела в отношении федераций футбола Бельгии, Португалии и Венгрии. Все дела связаны с неправомерным поведением болельщиков.

    Венграм вменяется использование пиротехники, бросание предметов с трибун и устроенные беспорядки в матче с Исландией (1:1). Это дело будет рассмотрено 21 июня.

    В отношении бельгийцев дело открыто из-за использования болельщиками пиротехники и бросания предметров с трибун. Этот эпизод будет рассмотрен после Евро.

    Португальцы могут пострадать из-за выбежавшего после матча с Австрией (0:0) на поле болельщика, который сфотографировался с Криштиану Роналду. Этот момент также будет рассмотрен после турнира.

    Источник: УЕФА

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    19.06.2016 14:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1049

      mig28 19 июня 2016, 19:14

      А что там с хорватами??

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > mig28 19 июня 2016, 20:45

      И,что с англичанами? Почему молчат о них?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 > vladimir-7 20 июня 2016, 09:24

      Англичане громят города..но это всего лишь детские шалости, по сравнению с тем, что наши зажгли несколько файеров на стадионе)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7797

      BarStep 19 июня 2016, 18:27

      К стати, а где наш хваленый СК и прокуратура? Надругательство над атрибутикой Государства, - это не преступление?. Затребовать этих козлов, топтавших наш Флаг, - и на полную "катушку", да в нашу "тюрягу"

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 июня 2016, 18:20

      Очередная показуха, что мы якобы не только против России.Все вышеперечисленные отделаются максимум небольшим штрафом тысяч в 10-20 евриков, и то для вида!

      0
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      Рейтинг: +68

      солмон 19 июня 2016, 15:02

      Никого не накажут, все кто нужно уже получили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 19 июня 2016, 14:49

      Может проще наказать французов за дерьмовое обеспечение безопасности?

      10
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > Black Giz 19 июня 2016, 15:24

      Им и так херово, в стране белых не осталось :D

      2
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Loko_Roma 19 июня 2016, 15:44

      Ну так проблемы индейцев вождя не е..ут.))

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