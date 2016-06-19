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    Ротань: «Украине не стоит разбирать поражение от Северной Ирландии, это недоразумение»

    Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань выразил мнение, что команде нужно забыть неудачу в матче с Северной Ирландией (0:2) и не вспоминать о ней. Напомним, что украинцы, потерпев два поражения на групповом этапе Евро-2016, уже не имеют шансов выйти в плей-офф турнира.

    «Есть такие моменты, которые нужно разбирать, а есть такие, которые не стоит. Я думаю, матч с Северной Ирландией не нужно разбирать – его нужно побыстрее забыть. Это ужас. Наверное, одно на одно все «наскочило». Грубо говоря, недоразумение.

    Чтобы получить хоть маленькое удовлетворение, нужно победить сборную Польши – чтобы, знаете, подсластить пилюлю… Чтобы все немного сгладить», – заявил Ротань.

    Источник: Terrikon

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    19.06.2016 12:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 19 июня 2016, 12:50

      Да нет, закономерность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Betonshik 19 июня 2016, 12:28

      Украина одно большое недорозумение

      3
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