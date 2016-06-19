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    Нани: «Португалия полностью контролировала ход матча с Австрией»

    Нападающий сборной Португалии Нани подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Австрии (0:0).

    «Мы были обязаны побеждать, сделали все возможное. Делали все правильно, но мяч просто не шел в ворота.

    Что я могу сказать? Мы не можем оправдываться, что создали много голевых шансов, а мяч просто не попал в ворота. Команда играла хорошо. Мы вновь показали, что можем играть в хороший футбол. Показали свое превосходство. Полностью контролировали ход матча против сильного соперника», – сказал Нани.

    Источник: УЕФА

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    19.06.2016 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      макс438 19 июня 2016, 13:04

      Не повезло

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