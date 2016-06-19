Луческу: «Уверен, Кержаков еще принесет пользу «Зениту»

Не знаю почему его так недолюбливают по-моему всегда отдавался до последнего сборной, до конца доигрывал моменты, боролся, а главное желание было и есть играть, в отличии от некоторых( не везло конечно промахивался, ну посмотрите на того же Роналду сколько он промахнулся только за эти два тура? Гетце?
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что рассчитывает в новом сезоне на нападающего петербуржцев Александра Кержакова.
«Я знаю Александра достаточно давно. Мы познакомились еще когда играли против «Севильи» в 2007-м году. Наверное, все помнят эти игры, когда нам нам 94-й минуте Палоп, вратарь соперника, забил гол и мы вылетели. Кержаков тогда провел обе игры и потом я за ним долго следил. В последнее время, возможно, чуть меньше, не знаю, как он выглядел в «Цюрихе» и «Зените». Но разговор действительно состоялся.
В первую очередь меня интересовало его состояние функциональное, сможет ли он отвечать нашим требованиям, интенсивной работе. И хотелось бы, чтобы он помог нам как личность. Я знаю, что он — очень уважаемый человек здесь, в Петербурге, знаю, что он очень любит эту команду, город. Уверен, что он принесет нам пользу и попытается быть лидером в раздевалке и на поле. У него очень большой опыт, и моя просьба к нему, помимо всего, была в том, чтобы он помогал молодым ребятам вклиниться в состав и помочь им адаптироваться. Это даже его обязанность — чтобы молодые ребята играли здесь, в команде. Ну и, конечно, есть требования, о которых я уже сказал. Есть конкуренция, и кто из нападающих будет лучше, тот и будет играть. Я уважаю всех футболистов, за свою длинную карьеру я никого не наказал, и все игроки беспрекословно выполняют те вещи, которые я их прошу. Надеюсь, и здесь будет так», – сказал Луческу.
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