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    Луческу: «Уверен, Кержаков еще принесет пользу «Зениту»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что рассчитывает в новом сезоне на нападающего петербуржцев Александра Кержакова.

    «Я знаю Александра достаточно давно. Мы познакомились еще когда играли против «Севильи» в 2007-м году. Наверное, все помнят эти игры, когда нам нам 94-й минуте Палоп, вратарь соперника, забил гол и мы вылетели. Кержаков тогда провел обе игры и потом я за ним долго следил. В последнее время, возможно, чуть меньше, не знаю, как он выглядел в «Цюрихе» и «Зените». Но разговор действительно состоялся.

    В первую очередь меня интересовало его состояние функциональное, сможет ли он отвечать нашим требованиям, интенсивной работе. И хотелось бы, чтобы он помог нам как личность. Я знаю, что он — очень уважаемый человек здесь, в Петербурге, знаю, что он очень любит эту команду, город. Уверен, что он принесет нам пользу и попытается быть лидером в раздевалке и на поле. У него очень большой опыт, и моя просьба к нему, помимо всего, была в том, чтобы он помогал молодым ребятам вклиниться в состав и помочь им адаптироваться. Это даже его обязанность — чтобы молодые ребята играли здесь, в команде. Ну и, конечно, есть требования, о которых я уже сказал. Есть конкуренция, и кто из нападающих будет лучше, тот и будет играть. Я уважаю всех футболистов, за свою длинную карьеру я никого не наказал, и все игроки беспрекословно выполняют те вещи, которые я их прошу. Надеюсь, и здесь будет так», – сказал Луческу.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    19.06.2016 10:19
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +29

      Lzz 20 июня 2016, 01:34

      Не знаю почему его так недолюбливают по-моему всегда отдавался до последнего сборной, до конца доигрывал моменты, боролся, а главное желание было и есть играть, в отличии от некоторых( не везло конечно промахивался, ну посмотрите на того же Роналду сколько он промахнулся только за эти два тура? Гетце?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 20 июня 2016, 00:17

      добро пожаловать домой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      tembot07 19 июня 2016, 21:54

      вот это сильный тренер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 19 июня 2016, 18:05

      кокрина надо сплавлять

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 19 июня 2016, 15:51

      надейся))))))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      klyukin 19 июня 2016, 15:32

      без сашки некуда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 19 июня 2016, 15:19

      вместо дзюбы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      geragera 19 июня 2016, 15:14

      зачем брать чтоб на лавке мариновать

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 19 июня 2016, 15:06

      Не болею за Зенит, но чисто по-человечески Керж отношением к делу и старанием заслужил как минимум второй шанс.

      8
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      Рейтинг: +201

      regbiN 19 июня 2016, 14:54

      возвращение блудного сына

      0
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