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    Румыния и Албания откроют третий тур Евро-2016

    Сегодня вечером в Лионе на «Стад де Люмьер» состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором сыграют сборные Румынии и Албании. Обе команды еще не потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, а значит поединок обещает быть интересным.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 21:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 июня 2016, 23:54

      Самый интересный матч турнира

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 19 июня 2016, 21:53

      сегодня румыны выстрелят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 июня 2016, 09:03

      Давайте ничейку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > bolela_16 19 июня 2016, 10:09

      Да ничья для нас хорошо, тоже посчитали?

      0
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