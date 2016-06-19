Витсель: «Надеюсь, что сборная России победит Уэльс»

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель выразил надежду, что его партнеры по клубу смогут проявить себя в матче заключительного тура группового этапа Евро-2016 с Уэльсом.

– Вы – первый игрок из российского чемпионата, признанный на этом Евро игроком матча. Таким образом вы послали позитивный месседж знакомым из «Зенита», у которых в сборной России пока не очень получается?

– Надеюсь, что ребята из российской сборной в следующем матче сыграют по-другому и смогут победить Уэльс.

– Кстати, ходят слухи, что вы переподписали контракт с «Зенитом».

– Нет. Я ничего не подписывал.

– Вы успеваете смотреть за другими командами? Что скажете о тех, кто уже вышел в плей-офф, например, французах?

– Франция – очень хорошая команда. Может, они пока не показ свой истинный уровень. Но если мы посмотрим на результаты, то они набрали шесть очков. Они забивали мячи в концовках и добивались своих целей. С французами всем нужно быть настороже – они могут пройти очень далеко, – цитирует Витселя «Российская газета».