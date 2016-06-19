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    Витсель: «Надеюсь, что сборная России победит Уэльс»

    Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель выразил надежду, что его партнеры по клубу смогут проявить себя в матче заключительного тура группового этапа Евро-2016 с Уэльсом.

    – Вы – первый игрок из российского чемпионата, признанный на этом Евро игроком матча. Таким образом вы послали позитивный месседж знакомым из «Зенита», у которых в сборной России пока не очень получается?

    – Надеюсь, что ребята из российской сборной в следующем матче сыграют по-другому и смогут победить Уэльс.

    – Кстати, ходят слухи, что вы переподписали контракт с «Зенитом».

    – Нет. Я ничего не подписывал.

    – Вы успеваете смотреть за другими командами? Что скажете о тех, кто уже вышел в плей-офф, например, французах?

    – Франция – очень хорошая команда. Может, они пока не показ свой истинный уровень. Но если мы посмотрим на результаты, то они набрали шесть очков. Они забивали мячи в концовках и добивались своих целей. С французами всем нужно быть настороже – они могут пройти очень далеко, – цитирует Витселя «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 08:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 июня 2016, 11:46

      Вариантов нет, нужно побеждать и желательно с разницей в два мяча.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 19 июня 2016, 11:24

      Ну вот хоть один нормальный человек.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 19 июня 2016, 10:56

      Так значит моя ставка 3:1 в пользу Уэльса не зайдет что ли?(((

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 июня 2016, 10:25

      Спасибо, Аксель!

      1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 19 июня 2016, 10:00

      Надеемся !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 19 июня 2016, 09:50

      и вам удачи

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 19 июня 2016, 09:47

      Спасибо на добром слове...

      3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 19 июня 2016, 08:48

      И мы надеемся

      3
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