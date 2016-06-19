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    Карвалью: «Роналду – очень сильный футболист»

    Защитник сборной Португалии Рикарду Карвалью после ничьей с командой Австрии в матче второго тура группового этапа Евро-2016 поддержал своего партнера Криштиану Роналду, который в этой встрече не реализовал пенальти.

    «Эту игру мы провели лучше, чем в первом туре. У нас было много шансов забить. Знаем, какая ответственность теперь лежит на нашей команде. Если не выиграем у венгров – поедем домой.

    Что касается Роналду, то он очень сильный игрок. Выигрывает и проигрывает вся команда, а не один футболист», – сказал Карвалью.

    Источник: O Jogo

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    19.06.2016 07:57
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