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    Кубок Америки-2016. Чили забил семь безответных голов в ворота Мексики, Варгас оформил покер

    В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Чили нанесла крупное поражение команде Мексики – 6:0. Четыре гола в составе победителей забил нападающий Эдуардо Варгас.

    В следующем раунде турнира чилийцы встретятся с Колумбией, которая ранее в серии пенальти взяла верх над Перу.

    Кубок Америки-2016. 1/4 финала

    Мексика – Чили – 0:7 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пуч, 16; 0:2 – Варгас, 44; 0:3 – Санчес, 49; 0:4 – Варгас, 52; 0:5 – Варгас, 57; 0:6 – Варгас, 74; 0:7 – Пуч, 87.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 06:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 19 июня 2016, 20:24

      Как ни странно, Копа Америка в 2 а то и 3 раза интереснее Евро. Вчера смотрел Аргентина-Венесуэла. Там одни середнячки играют из чемпионата Венесэулы(!!), из сегунды и т.д. узнал там только Рондона. НО как они играли!! Вообще не ставили автобус, играли открыто. Было как минимум 3 4 100% шанса забить Аргам, но не повезло. А еще там очень классная организация. Никаких фаеров, драк и быдла! Могу с уверенностью сказать, что Копа намнооого лучше и интереснее Евро, как по игре, так и по организации. Просто КА начинается слишком поздно. Ну и там нет 100 милионных погба бейлов и т.д. зато с какой страстью там играют эти средненькие игроки уровня сегунды. Просто там звездный состав только у Аргов и Бразилов. Ну и есть конечно Алексис, Видаль, Хамес, Куадрадо. Если бы в условной Мексике играл бы Бейл, в Чили Погба, в Венесуэле Матюиди и т.д. и если бы КА начинался в 22:00 все бы смотрели его, а не Евро))

      1
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 19 июня 2016, 13:10

      как минимум неожиданный результат, только сможет-ли сборная Чили пройти следующий раунд?

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 июня 2016, 11:23

      Надеюсь в плей офф евро тоже будет такое веселье)))) P.S. Хотя шансов на это очень мало...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 июня 2016, 11:22

      Red Hot Chili Pepperrs это явно про сборную Чили)))

      0
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      Рейтинг: +10

      fifastars 19 июня 2016, 09:42

      мало кто ожидал!

      0
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 19 июня 2016, 09:14

      Дак 6 или 7 забили

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 июня 2016, 08:57

      круто....учитывая то что и мексика не слабая команда

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      Рейтинг: +139

      palych1974 19 июня 2016, 08:29

      Предполагал, что Чили выиграют, но чтобы так...

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 июня 2016, 08:00

      это мощно....

      3
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 19 июня 2016, 07:55

      Браво Варгас!!!!

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