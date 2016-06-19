Кубок Америки-2016. Чили забил семь безответных голов в ворота Мексики, Варгас оформил покер

Как ни странно, Копа Америка в 2 а то и 3 раза интереснее Евро. Вчера смотрел Аргентина-Венесуэла. Там одни середнячки играют из чемпионата Венесэулы(!!), из сегунды и т.д. узнал там только Рондона. НО как они играли!! Вообще не ставили автобус, играли открыто. Было как минимум 3 4 100% шанса забить Аргам, но не повезло. А еще там очень классная организация. Никаких фаеров, драк и быдла! Могу с уверенностью сказать, что Копа намнооого лучше и интереснее Евро, как по игре, так и по организации. Просто КА начинается слишком поздно. Ну и там нет 100 милионных погба бейлов и т.д. зато с какой страстью там играют эти средненькие игроки уровня сегунды. Просто там звездный состав только у Аргов и Бразилов. Ну и есть конечно Алексис, Видаль, Хамес, Куадрадо. Если бы в условной Мексике играл бы Бейл, в Чили Погба, в Венесуэле Матюиди и т.д. и если бы КА начинался в 22:00 все бы смотрели его, а не Евро))
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Чили нанесла крупное поражение команде Мексики – 6:0. Четыре гола в составе победителей забил нападающий Эдуардо Варгас.
В следующем раунде турнира чилийцы встретятся с Колумбией, которая ранее в серии пенальти взяла верх над Перу.
Кубок Америки-2016. 1/4 финала
Голы: 0:1 – Пуч, 16; 0:2 – Варгас, 44; 0:3 – Санчес, 49; 0:4 – Варгас, 52; 0:5 – Варгас, 57; 0:6 – Варгас, 74; 0:7 – Пуч, 87.
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