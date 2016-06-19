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    Бутко: «Нужно показать, что сборная Украины хоть чего-то стоит»

    Защитник сборной Украины Богдан Бутко дал понять, что его команде необходимо выиграть в матче заключительного тура группового этапа Евро-2016 с Польшей. Напомним, что подопечные Михаила Фоменко проиграли в первых двух встречах и потеряли шансы на выход в плей-офф.

    «Нужно выиграть в матче с Польшей. Необходимо приложить максимум и показать, что мы хоть чего-то стоим и извиняемся перед болельщиками. Столько людей приехало поддержать команду, и две игры проиграть....», – сказал Бутко.

    Источник: Matchday.ua

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    19.06.2016 06:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 июня 2016, 11:20

      Ваша цена 30 сребреников)))

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