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  • Глушаков: «Когда наших фанатов провоцируют разными способами, конфликты неизбежны»

Глушаков: «Когда наших фанатов провоцируют разными способами, конфликты неизбежны»

19 июня 2016, 06:18
4

Полузащитник сборной России Денис Глушаков высказал мнение по поводу беспорядков болельщиков на чемпионате Европы во Франции.

— Околофутбольными новостями интересуетесь?

— Они до нас тоже доходят – и от российских телеканалов, которые есть в отеле, и из интернета, и от друзей, которых приехало во Францию немало.

— Ваше отношение к фанатским битвам?

— Знаете, если люди так хотят подраться, то ради бога, это их личное дело. Но зачем это делать в городе, среди мирных болельщиков, а тем более – женщин и детей? Или на стадионе? Отъедьте куда-нибудь за город, в лес, условно говоря, и выясняйте отношения, как считаете нужным.

Меня лично просто поразили кадры, где какой-то англичанин топтался по нашему флагу. Герой, нечего сказать! Ты сделай это при наших бойцах, а не так – исподтишка, специально под камеру. Очень подло и некрасиво!

Когда наших фанатов провоцируют разными способами, конфликты неизбежны. И валить все потом только на россиян – странно, как минимум.

— А что скажете о ситуации, в которой из-за своих болельщиков может пострадать команда? Вы уже условно дисквалифицированы, а какой-то «герой» снова зажигает файер…

— Увы, но некоторые приезжают сюда не болеть за свою сборную, а самовыражаться. Не думая о последствиях – то ли по недомыслию, то ли специально. Но у меня есть вопрос и к полиции – а как этот человек пронес файер на стадион?

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия Англия Глушаков Денис
Комментарии (4)
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vladimir-7
1466309612
Всё правильно сказал Глушаков.
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Bladimir2411
1466315370
у русских всегда весь мир виноват... Всегда надо отвечать за себя и за свои поступки, а не обвинять кого то.
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