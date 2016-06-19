Глушаков: «Когда наших фанатов провоцируют разными способами, конфликты неизбежны»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков высказал мнение по поводу беспорядков болельщиков на чемпионате Европы во Франции.

— Околофутбольными новостями интересуетесь?

— Они до нас тоже доходят – и от российских телеканалов, которые есть в отеле, и из интернета, и от друзей, которых приехало во Францию немало.

— Ваше отношение к фанатским битвам?

— Знаете, если люди так хотят подраться, то ради бога, это их личное дело. Но зачем это делать в городе, среди мирных болельщиков, а тем более – женщин и детей? Или на стадионе? Отъедьте куда-нибудь за город, в лес, условно говоря, и выясняйте отношения, как считаете нужным.

Меня лично просто поразили кадры, где какой-то англичанин топтался по нашему флагу. Герой, нечего сказать! Ты сделай это при наших бойцах, а не так – исподтишка, специально под камеру. Очень подло и некрасиво!

Когда наших фанатов провоцируют разными способами, конфликты неизбежны. И валить все потом только на россиян – странно, как минимум.

— А что скажете о ситуации, в которой из-за своих болельщиков может пострадать команда? Вы уже условно дисквалифицированы, а какой-то «герой» снова зажигает файер…

— Увы, но некоторые приезжают сюда не болеть за свою сборную, а самовыражаться. Не думая о последствиях – то ли по недомыслию, то ли специально. Но у меня есть вопрос и к полиции – а как этот человек пронес файер на стадион?