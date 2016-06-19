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    Глушаков: «Когда наших фанатов провоцируют разными способами, конфликты неизбежны»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков высказал мнение по поводу беспорядков болельщиков на чемпионате Европы во Франции.

    — Околофутбольными новостями интересуетесь?

    — Они до нас тоже доходят – и от российских телеканалов, которые есть в отеле, и из интернета, и от друзей, которых приехало во Францию немало.

    — Ваше отношение к фанатским битвам?

    — Знаете, если люди так хотят подраться, то ради бога, это их личное дело. Но зачем это делать в городе, среди мирных болельщиков, а тем более – женщин и детей? Или на стадионе? Отъедьте куда-нибудь за город, в лес, условно говоря, и выясняйте отношения, как считаете нужным.

    Меня лично просто поразили кадры, где какой-то англичанин топтался по нашему флагу. Герой, нечего сказать! Ты сделай это при наших бойцах, а не так – исподтишка, специально под камеру. Очень подло и некрасиво!

    Когда наших фанатов провоцируют разными способами, конфликты неизбежны. И валить все потом только на россиян – странно, как минимум.

    — А что скажете о ситуации, в которой из-за своих болельщиков может пострадать команда? Вы уже условно дисквалифицированы, а какой-то «герой» снова зажигает файер…

    — Увы, но некоторые приезжают сюда не болеть за свою сборную, а самовыражаться. Не думая о последствиях – то ли по недомыслию, то ли специально. Но у меня есть вопрос и к полиции – а как этот человек пронес файер на стадион?

    Источник: Спортфакт

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    19.06.2016 06:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      Bladimir2411 19 июня 2016, 08:49

      у русских всегда весь мир виноват... Всегда надо отвечать за себя и за свои поступки, а не обвинять кого то.

      -3
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      Рейтинг: +47

      Betonshik > Bladimir2411 19 июня 2016, 10:40

      Молчал конченый хохол!!!мразь!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 июня 2016, 07:13

      Всё правильно сказал Глушаков.

      3
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 > vladimir-7 19 июня 2016, 10:16

      Солидарен))

      2
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