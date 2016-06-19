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    Кубок Америки. Дубль Игуаина помог Аргентине разгромить Венесуэлу

    В поединке 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины уверенно выиграла у команды Венесуэлы – 4:1. В составе победителей дубль оформил Гонсало Игуаин. По одному забитому мячу на свой счет записали Лионель Месси и Эрик Ламела.

    В полуфинале турнира аргентинцы сыграют со сборной США, которая ранее оказалась сильнее Эквадора.

    Кубок Америки-2016. 1/4 финала

    Аргентина – Венесуэла – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игуаин, 8; 2:0 – Игуаин, 28; 3:0 – Месси, 60; 3:1 – Рондон, 70; 4:1 – Ламела, 71.

    Незабитый пенальти: Сейхас, 44.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 06:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 июня 2016, 08:58

      молодцы аргентина...рад что месси отметился)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 19 июня 2016, 07:52

      Браво Аргентина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 19 июня 2016, 06:52

      Здесь без неожиданностей.

      0
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