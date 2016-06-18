На матче Россия – Словакия Венгер просматривал Кокорина

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер посетил матч второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Словакии (1:2).

На этом матче Венгер присутствовал в роли эксперта для телевидения, однако источник сообщает, что французский специалист также просматривал нападающего россиян Александра Кокорина.

Футболист был заменен во втором тайме и результативными действиями в этой встрече не отметился.

Напомним, ранее уже появлялась информация о том, что «Арсенал» интересуется Кокориным.

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