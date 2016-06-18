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Пятов: «Наш результат никакой критике не подлежит»

18 июня 2016, 23:00
2

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал о настроении команды перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Польши. Напомним, украинцы лишись шансов на выход в плей-офф, и игра с поляками не имеет для них турнирного значения.

«То, что мы сделали, никакой критике не подлежит. Мы должны сами себе найти стимул на матч с Польшей, уважение должно быть к себе.

Надеюсь, тренер сделает выводы и даст в последнем матче шанс ребятам, которые заслуживают.

Болельщики не поймут наших извинений, но хочется последнюю игру провести достойно», – сказал Пятов.

Источник: Matchday.ua
Чемпионат Европы Украина Польша Пятов Андрей
Комментарии (2)
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Artemon9
1466280879
Хватит уже ныть. выходите и играйте
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Mark_Tolson
1466284080
украинцам остается только посочувствовать. россияне тоже в тяжелом положении. но по крайней мере у нас есть шансы на выход. украинцам же уже ничего не поможет
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