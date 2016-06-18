Витсель: «В первом тайме мы заперли Ирландию на их половине поля»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Ирландии (3:0). Витсель был признан лучшим игроком этой встречи.

«Сегодня вся команда хорошо играла, а не только я. В первом тайме мы заперли Ирландию на их половине поля, а в перерыве поговорили о том, что нужно прибавить, чтобы забить.

Нашей целью были три очка, и мы должны повторить это в матче против Швеции. Фанаты создали отличную атмосферу, эта победа – для них», – сказал Витсель.