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    Зобнин: «Переход в «Спартак»? Раз появился интерес топовой команды, надо было переходить»

    Новый полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о своем переходе в стан московского клуба из «Динамо».

    – Вы неоднократно говорили, что главное для вас – игровая практика, ради нее можно пожертвовать и любимой позицией. Вы рассчитываете на место в основе «Спартака»?

    – Мы разговаривали на эту тему с Аленичевым. Он сказал, что все будет зависеть только от меня, от того, как я буду прогрессировать. Я с тренером полностью согласен. Поэтому пока ни на что не рассчитываю. Увидим, как себя покажу, как буду работать на тренировках. Но понятно, что я хочу как можно быстрее влиться в коллектив и начать играть за «Спартак» в качестве игрока стартового состава.

    – Понятно, почему вы ушли из «Динамо». ФНЛ есть ФНЛ. А как долго длились переговоры со «Спартаком»?

    – Пару недель. Все решилось довольно быстро. Я хочу прогрессировать, поэтому перешел в «Спартак». Вдвойне здорово, что у меня будет возможность поиграть в еврокубках. Сомнений не было: раз есть интерес топовой команды, надо переходить.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2016 18:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +87

      Polilux 19 июня 2016, 01:48

      ЧМО продажное !

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июня 2016, 22:46

      Сколько коментов прочел-одни огрызки какие то-что вы забыли на наших ветках-что на ваших пусто?????? Зачем вам тут быть ошлепки.?

      2
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Диктор 18 июня 2016, 23:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Ваши " ветки?"

      Да в сpaной жопе ваши ветки!
      ----

      Это не спартаковский - это общефутбольный ресурс.
      Здесь нет "ваших" веток, и на любой ветке разрешается высказываться каждому, кто имеет что сказать.

      Ваши ветки - это в гадюшнике Фратрии, или в гадюшнике официального сайта Спартака. Вы можете там закрыться - и нежить друг дружку до опупения.

      А здесь вы никто. Здесь вы просто спартачи, что, повторяю, означает: вы никто.

      Просто уткнись и живи с пониманием этой информации, лузер.
      Вы Спартак - и вы гoвно. Не забывай.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > ФК Зенит всея Руси 19 июня 2016, 07:10

      Ну попиарься дите попиарься-раз тебя больше нигде и не слышно то хоть тут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > ФК Зенит всея Руси 19 июня 2016, 07:21

      Я понимаю -новости только про Спартак-про ваш бомжи клуб ни одной статейки-где же тебе еще свою желчь выливать то ?Просто вы как мухи на гав.но слетаетесь как только где то слова Спартак проскальзывает.Где же еще говорить то-как ни на ветках самой любимой команды в стране-понимаю.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ФК Зенит всея Руси 19 июня 2016, 16:29

      О, опять вскукареки обиженного.Засунь хуй обратно в рот и молчи.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 19:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С каких пор топ-командами считают каждый шлак, прилипший к пятым-шестым местам?

      -4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 22:43

      ты пи.дор сколько ты будешь пиариться на наших ветках-пошел вон на свои полупустые ветки,урод.

      1
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > ФК Зенит всея Руси 19 июня 2016, 00:06

      Комментарий удален.

      -1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Диктор 19 июня 2016, 00:07

      я ж сказал, что у негот пукан прорвётся. Ведь Спартак назвали топ командой, а не сброд бомжей :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 18 июня 2016, 18:44

      Сейчас у фк бомжи всея параши пердак взорвётся и он обязательно тут сагрится.

      -1
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      Рейтинг: +5

      geragera 18 июня 2016, 18:30

      топовой:))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 18 июня 2016, 18:30

      Спартак топ команда??????????????

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > alp 18 июня 2016, 19:57

      Может, это он выступление на КВН готовит?

      -3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > ФК Зенит всея Руси 19 июня 2016, 00:18

      А я смотрю ты бросаешь вызов Петросяну.

      -2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 18 июня 2016, 18:27

      ТОПОВОЙ команды??? Раздуплись Рома! 15 лет назад они были топовой, а сейчас только смешная и жалкая!

      -1
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