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    Евро-2016. Гол Витселя помог Бельгии разгромить Ирландию

    В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Бельгии нанесла Ирландии крупное поражение со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Ромелу Лукаку, еще один гол забил Аксель Витсель.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа Е. 2-й тур

    Бельгия – Ирландия – 3:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Лукаку, 47; 2:0 – Витсель, 61; 3:0 – Лукаку, 70.

    Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Менье, Азар, Витсель, Дембеле (Наингголан, 57), Де Брюйне, Феррейра-Карраско (Мертенс, 63), Лукаку (Бентеке, 82).

    Ирландия: Рэндольф, О'Ши, Кларк, Коулмен, Уорд, Уилэн, МакКарти, Хулахан (МакГиди, 71), Хендрик, Брэди, Лонг (Кин, 78).

    Предупреждения: Вермален, 48 – Хендрик, 42.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 20:03

      Стержневой игрок сборной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 18 июня 2016, 18:49

      Лол, это дубль Лукаку помог разгромить. Витсель только подосрал.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > RotBerg 19 июня 2016, 00:09

      Я не смотрел матч. А в топике статьи написано-то про гол, а не его игру :)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июня 2016, 18:20

      Ура!. зенит забивает,
      Только России это не помогает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      толллян 18 июня 2016, 17:51

      ставка сработала

      1
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