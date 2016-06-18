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    Главный тренер сборной Шотландии: «Кроме футбольных хулиганов и насилия, Россия ничего не дала Евро-2016»

    Главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан выразил мнение, что национальная команда России должна покинуть Евро-2016 после окончания группового этапа.

    «От вылета сборной России с Евро-2016 все только выиграют. Будет лучше, если она следующим же рейсом улетит обратно в Москву. Эта сборная ничего не дала этому турниру, кроме своих футбольных хулиганов и насилия.

    Я надеюсь, Уэльс вышибет их из турнира на следующей неделе. Хочется, чтобы на Евро продолжали выступать команды, которые в состоянии что-либо предложить своей игрой. Несомненно, Уэльс в этом плане гораздо полезнее России», – написал Стракан в своей колонке в «Daily Record».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 15:27
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    Комментарии90
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      Рейтинг: +6

      KWN37 18 июня 2016, 21:42

      Так ведь и вышибут валлийцы наших, ждем очередного позора...к сожалению.

      -1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 18 июня 2016, 20:18

      Ему из Лондона текст прислали, вот он и узнал, что говорить надо, а так кто-то когда-то слышал, что говорил тренер какой-то там Шотландии?!

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 18 июня 2016, 19:53

      Его имя рифмуется только с одним словом - этим и объясняется его злоба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 18 июня 2016, 19:40

      Че вы нам это показываете, людей нервничаете покажите все эти интервью сборной пусть они так же как мы разозляться, может тогда захотят заткнуть глотки всем западникам, хотя в это трудно щас вериться, но вериться.

      0
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 18 июня 2016, 19:12

      Как же задолбали эти гниды зарубежные,которые сами на евро не попали,а во всем виноват Путин и Россия!!! Давайте ребятки опустите Уэльс,что бы не воняли все прочие!!

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июня 2016, 19:09

      С нетерпением ждём мнений главных тренеров сборных Сан-Марино, Люксембурга и Гибралтара! Без их "экспертной оценки" просто не обойтись... И вот что самое удивительное! Тренеры Голландии, Греции и Сербии "молчат в тряпочку"... Этот же разговорился! Флагман мирового футбола! Чья сборная оказалась не просто в ж...е, в в полной ж...е... Хотя соседние Уэльс и Северная Ирландия участвуют в первенстве... Не говоря уже о сборной Англии... Интересно, а в эту полную ж...у его засунули тоже наши фанаты? Или игроки сборной? Не верю! Таким разговорчивым они обычно ещё и языки подрезают... Для подстраховки...

      6
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 июня 2016, 19:01

      Из той же статьи -"Уэльс может обеспечить нужный результат в матче с Россией. Загвоздка только в том, что русские просыпаются, только когда им больше нечего терять. А это именно такая ситуация", – добавил он

      2
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      Рейтинг: +137

      olebar73 18 июня 2016, 18:58

      Вот гнида.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2016, 18:44

      высокомерно высказывается товарищ " струхан".. не ему судить ,что сборная может дать или же нет болельщикам.. его то бейл-сборная вообще в первый раз на таком поприще... и раньше о ней никто даже не упоминал.. да и сейчас,что уж говорить,всем пох на нее.. а наши фаны молодцы! показали кузькину мать кому надо

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 18 июня 2016, 19:34

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > 84aivengo 18 июня 2016, 20:54

      В какой это первый раз его сборная на этом поприще? Шотландия участвовала в Евро не один раз. А в этот раз она на Евро НЕ участвует. Страхан просто выразил общее мнение большинства шотландцев. Составленное на основе телепередач. Если бы вы жили там и их смотрели, вы бы тоже так думали.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 18 июня 2016, 18:40

      Если эти слова правильно адресовать а именно Слуцкому и его команде, а также Мутко, то я даже подпишусь под ними. Но адресовать их фанатам бессмысленно. Одни фанаты подтираются государственными флагами и топчут их, другие, находясь в явном меньшинстве дают им в морду, и не очевидно какие из этих фанатов хуже. Если бы сборная Англия играла бы также отвратительно как сборная России, Англию можно было бы заклеймить теми же словами.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Вомбат 18 июня 2016, 18:51

      Может и клеймят,информация то выборочная,для разжигания ненависти к Западу

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      Рейтинг: +60

      andreipenkov > андрей андреев 18 июня 2016, 19:32

      Не трогай нас, Запад, и никто не будет ненавидеть

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