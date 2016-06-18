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    УЕФА открыл дисциплинарное дело против Хорватии

    УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Хорватии. Отметим, что обвинения предъявлены команде за использование болельщиками пиротехнических средств, метание предметов, потасовки на трибунах и расистское поведение в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Чехией (2:2).

    Напомним, в концовке игры болельщики сборной Хорватии бросили на поле файер и устроили драку на трибунах, после чего встреча была остановлена на несколько минут.

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    Источник: УЕФА

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    18.06.2016 14:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 июня 2016, 14:49

      Не волнцйтесь,будет наказание.УЕФА ко всем относится одинаково.Все остальное-пропаганда

      0
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      Рейтинг: +113

      df44 18 июня 2016, 14:34

      Ну да,надо же хотя бы вид сделать

      2
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 18 июня 2016, 14:18

      как открыли так и закроют, это же не Россия..... но хочется, что бы все было для всех одинаково....

      5
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax > Andrew01 18 июня 2016, 14:55

      чувак, на них всем миром давили, чтобы они ЧМ-18 убрали. Что в итоге? они даже нам денег дали. И ты всё еще говоришь о том, чтобы ко всем одинаково относиться?

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