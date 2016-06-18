УЕФА открыл дисциплинарное дело против Хорватии

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Хорватии. Отметим, что обвинения предъявлены команде за использование болельщиками пиротехнических средств, метание предметов, потасовки на трибунах и расистское поведение в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Чехией (2:2).

Напомним, в концовке игры болельщики сборной Хорватии бросили на поле файер и устроили драку на трибунах, после чего встреча была остановлена на несколько минут.

Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов