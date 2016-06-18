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    Василий Березуцкий: «Сейчас на молодых футболистов нет такого давления, как раньше, вот они и расслабляются»

    Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий выразил мнение, что на данный момент молодые футболисты не испытывают такого давления, как это было у прошлых поколений.

    – Может стоит срочно пригласить в расположение команды Вадима Евсеева? Вот уж кто может заразить страстью…

    – У нас тут его партнер Сергей Богданыч Семак тоже неплохо выступает в этом плане, когда играет с нами. Старая школа – она как раз отличалась от нынешних футболистов таким вот российским эмоциональным подходом. Я застал и ту, и эту, поэтому скажу: сейчас на молодых нет такого давления. Это как в армии – была поголовная дедовщина, а сейчас ее нет, во всяком случае – массово. Вот молодые и расслабляются.

    – В нашем случае это хорошо или плохо?

    – Наверное, дедовщина, как явление – это плохо. Но страсть оставаться должна! Все должны понимать, что Евро – один из пиков карьеры, возможность перейти в совершенно новый статус, и будет очень обидно лет через двадцать рассказывать друг другу: а помнишь, мы же могли тогда…

    Источник: Спортфакт

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    18.06.2016 12:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 19 июня 2016, 01:03

      Дело говоришь Василий.3 матча с полноценной выкладкой и контракт в кормане

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 18 июня 2016, 18:01

      Перед нами, в спортзале, девчонки тренировались. Так их тренер тапочкой по попе стимулировала- очень помогало! )))

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 18 июня 2016, 13:53

      Василий не виноват, что лучше его с Игнашевичем в стране за 10 лет не появилось защитников лучше их, вот им и приходится стариканами ехать и играть.

      8
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      Рейтинг: +20

      novic-83 > vvv246 18 июня 2016, 15:03

      Ты хоть понимаешь что несешь

      2
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      Рейтинг: +20

      novic-83 > 18 июня 2016, 15:06

      хоть 1 игрока назовите Русского центрального защитника, кто лучше может заменить Васька с Серегой. это не их вина что они играют в свои 33

      4
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > gosproektikabinet 18 июня 2016, 19:45

      Давайте в этом тоже Березуцкого, Акинфеева и Игнашевича обвините, что по деревням не ездили)))вы же их во всем обвиняете))))))они во всем виноваты))

      1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > vvv246 18 июня 2016, 19:46

      Тебе даже объяснять ничего не надо, только к врачу посоветовать сходить можно)

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 18 июня 2016, 13:03

      Вам надо не дедовщину. А Сталина в тренеры. Играли бы твари позорные.

      -1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > gosproektikabinet 18 июня 2016, 15:18

      Да полностью согласен

      -1
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      Рейтинг: +31

      Васятка 18 июня 2016, 13:03

      если б вы не получали огроменные заработные платы, вы б не расслаблялись, а отыгрывали по полной! вас всех на МРОТ надо перевести и + премия, если победа.

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