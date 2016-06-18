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    Василий Березуцкий: «Все привыкли думать, что мы выдающаяся футбольная сборная»

    Капитан сборной России Василий Березуцкий назвал компоненты игры, которые необходимо прибавлять национальной команде.

    «Знаете, все привыкли думать, что мы какая-то выдающаяся футбольная сборная, которая умеет играть на уровне ведущих команд мира. Но это не совсем так, а скорее, совсем не так. Если мы не будем выкладываться на поле так, как те же Словакия с Уэльсом или Ирландия с Исландией, то есть по максимуму и с огромным желанием, то никогда и ничего не добьeмся. У нас высокое самомнение, мы думаем, что все нас знают, а оказывается, что не знает никто. Может, креатива у нас и побольше, чем у названных команд, но это обстоятельство проявится только в том случае, если мы не уступим им в борьбе и самоотдаче, будем как они умирать на поле.

    В желании не просто сыграть правильно, а смести соперника, нам надо добавлять. Я знаю человека, который играет в футбол исключительно за счeт своей страсти, и у него неплохо получается. Это Понтус Вернблум. Мне он гораздо ближе, чем какой-нибудь техничный и тактически грамотный, но абсолютно хладнокровный футболист. И очень надеюсь, что в игре с Уэльсом у нас на поле будет 11 Понтусов. Тогда точно порвeм соперника.

    Судьбу матча Россия — Уэльс решат те вещи, о которых мы говорили – если у нас будут страсть, сумасшедшее желание, мы обязательно выиграем. Все понимают, что таких турниров много в карьере не бывает, что за нами наблюдает вся страна. Если за твоим клубом следит по всей России несколько сот тысяч, то за сборной – сто миллионов. А остальные 50 спрашивают утром – а как там наши сыграли?», — сказал игрок сборной России.

    Источник: Спортфакт

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    18.06.2016 11:23
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12

      GreyDeFis 18 июня 2016, 18:05

      Вы на клубном уровне нормально играете, или вы хотите сказать что без легионеров вы "куски говна"?

      0
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      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > GreyDeFis 20 июня 2016, 23:13

      Без легионеров все наши клубы не очем в Спартаке промес тянет в зените Гарай витсель Дани халк в ЦСКА тошичь Муса и ты ещё думаешь что они не "куски говна"?

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 18 июня 2016, 17:31

      Откуда он взял это: "все привыкли думать, что мы какая-то выдающаяся футбольная сборная, которая умеет играть на уровне ведущих команд мира"? Из шуток Урганта? От Бориса Корчевникова с его популистским ором?

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 18 июня 2016, 16:51

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 июня 2016, 15:42

      именно так Вася...если не считаешь себя лучшим, откажись

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 18 июня 2016, 14:36

      вася ты из того же ларца ,что и брат))))

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 июня 2016, 13:36

      Дело не в вас,а в том ,что из 142млн не нашлось 11 человек.Или не нашли

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vvv246 18 июня 2016, 14:46

      Ох,не просто это сделать.Систему панибрвтства нужно менять,везде! И пойдут инвестиции,и клубы станут частными,и дороги хррошими

      2
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 18 июня 2016, 13:19

      это футболисты считают себя великими а народ так не думает ведь если разобраться все успехи сборной были связаны с отличной физподготовкой а сейчас посмотришь на наших к 30 минуте кажется что по 50 км уже пробежали

      -1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 18 июня 2016, 13:11

      Все правильно говорит. Хотя выдающаяся сборная вышла бы из группы на ЧМ.Насчет настроя очень хорошо. Осталось мелочь сделать так всей сборной!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 июня 2016, 13:04

      Насчет "выдающейся", ты Вася, глубоко заблуждаешься. Играл когда то у вас выдающийся игрок. Аршавин. Так вы его загнобили.
      А так то вы на уровне Люксембурга, где то. Но они любители. Может и вам пора работу подыскивать?

      -2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 18 июня 2016, 12:52

      К сожалению, даже собраться на одну игру вам ребята не суждено, т.к. напрочь отсутствует коллектив и идея, а без мозгов, как вы понимаете дело швах.

      2
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