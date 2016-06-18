Василий Березуцкий: «Все привыкли думать, что мы выдающаяся футбольная сборная»

Вы на клубном уровне нормально играете, или вы хотите сказать что без легионеров вы "куски говна"?
Капитан сборной России Василий Березуцкий назвал компоненты игры, которые необходимо прибавлять национальной команде.
«Знаете, все привыкли думать, что мы какая-то выдающаяся футбольная сборная, которая умеет играть на уровне ведущих команд мира. Но это не совсем так, а скорее, совсем не так. Если мы не будем выкладываться на поле так, как те же Словакия с Уэльсом или Ирландия с Исландией, то есть по максимуму и с огромным желанием, то никогда и ничего не добьeмся. У нас высокое самомнение, мы думаем, что все нас знают, а оказывается, что не знает никто. Может, креатива у нас и побольше, чем у названных команд, но это обстоятельство проявится только в том случае, если мы не уступим им в борьбе и самоотдаче, будем как они умирать на поле.
В желании не просто сыграть правильно, а смести соперника, нам надо добавлять. Я знаю человека, который играет в футбол исключительно за счeт своей страсти, и у него неплохо получается. Это Понтус Вернблум. Мне он гораздо ближе, чем какой-нибудь техничный и тактически грамотный, но абсолютно хладнокровный футболист. И очень надеюсь, что в игре с Уэльсом у нас на поле будет 11 Понтусов. Тогда точно порвeм соперника.
Судьбу матча Россия — Уэльс решат те вещи, о которых мы говорили – если у нас будут страсть, сумасшедшее желание, мы обязательно выиграем. Все понимают, что таких турниров много в карьере не бывает, что за нами наблюдает вся страна. Если за твоим клубом следит по всей России несколько сот тысяч, то за сборной – сто миллионов. А остальные 50 спрашивают утром – а как там наши сыграли?», — сказал игрок сборной России.