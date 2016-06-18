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    Степаненко: «Всем стыдно, никто ничего не может сказать в свое оправдание»

    Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о настроении в команде. Напомним, украинцы после двух туров потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы.

    «Всем стыдно, обидно. Вчера я видел, как на трибуне плакали мои родители, моя супруга.

    Сейчас все ходят без настроения. Никто ничего не может сказать в свое оправдание.

    В любом случае, как бы тяжело не было, нельзя посыпать голову пеплом. Нужно идти вперед, искать в себе силы и добиваться новых результатов», – сказал Степаненко.

    Источник: YouTube

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    18.06.2016 01:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 18 июня 2016, 11:55

      самое главное флаг от атошников с собой таскайте

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