Варди: «Я не хожу в спортзал. Последняя тяжесть, которую я поднимал – это банка энергетика»

Нападающий сборной Англии Джейми Варди признался, что не посещает тренажерный зал.

«Если я начну заниматься в зале, то потеряю скорость. Я не поднимаю тяжести и не делаю ничего подобного. У каждого есть своя методика, и я думаю, что если бы кто-то делал, как я, то это не пошло бы на пользу.

Некоторые тренеры пытались заставить меня ходить в спортзал, но у них ничего не вышло. Последняя тяжесть, которую я поднимал – это, вероятно, банка энергетика.

Я всегда его пил, и это согласовано с медицинским штабом, тут нет ничего плохого. Я не назвал бы это диетой, но энергетик помогает мне проснуться утром. Немного энергетика – для меня это стандарт», – сказал Варди.

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