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  • Варди: «Я не хожу в спортзал. Последняя тяжесть, которую я поднимал – это банка энергетика»

Варди: «Я не хожу в спортзал. Последняя тяжесть, которую я поднимал – это банка энергетика»

18 июня 2016, 01:22
14

Нападающий сборной Англии Джейми Варди признался, что не посещает тренажерный зал.

«Если я начну заниматься в зале, то потеряю скорость. Я не поднимаю тяжести и не делаю ничего подобного. У каждого есть своя методика, и я думаю, что если бы кто-то делал, как я, то это не пошло бы на пользу.

Некоторые тренеры пытались заставить меня ходить в спортзал, но у них ничего не вышло. Последняя тяжесть, которую я поднимал – это, вероятно, банка энергетика.

Я всегда его пил, и это согласовано с медицинским штабом, тут нет ничего плохого. Я не назвал бы это диетой, но энергетик помогает мне проснуться утром. Немного энергетика – для меня это стандарт», – сказал Варди.

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Источник: Telegraph.co.uk
Чемпионат Европы Англия Варди Джейми
Комментарии (14)
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regbiN
1466206462
Он просто лентяй, но забивной
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WhiteEgon
1466206712
Пиво надо пить и чипсами заедать, и будешь как форвард сборной России Кокорин - стильно, молодежно )))
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SARSAD
1466207918
так он баночки с пивом и поднимал регулярно последние годы, пока в Лестер не попал)
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cska-62
1466209355
Он прав. Вспоминается Жо, который в межсезонье накачал мышцы и прибавил 8 кг веса... И всё! Его воздушная легкость, с которой он стартовал в своей карьере и забивал много и разнообразно, испарилась... И из надежды бразильского футбола он превратился в заурядного нападающего...
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Shinra
1466211424
Это всё от типа телосложения и особенности обмена веществ зависит, после силовых упражнений некоторые быстро начинают набирать массу, что для футбола не айс, да и энергия тратится на рост мышц, не особо нужных футболисту.
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бочаров
1466214105
вот она реклама энергетика которого мы не советуем пить своим детям
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maior-60
1466224664
Возгордился. Тяжелее собственного члена в руках ничего не держал.
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ljrljr0505
1466227257
член свой подержи.
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Loko_Roma
1466235013
ТАк вот значит в чем вся суть успеха, ЯЖКА!
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caravanbashi
1466244570
Тот случай, когда скорость, выносливость и сила переходят друг в друга, одно за счет другого, или - или. Та же самая проблема была у Де Брюйе в Челси, но Маур не пожелал его понимать и усадил на лавку. Кстати ни один штангист не сможет копать картошку и выгружать вагоны.
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