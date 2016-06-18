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    Терим: «Одна из наших индивидуальных ошибок была невероятной»

    Главный тренер сборной Турции Фатих Терим прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против Испании (0:3).

    «Поздравляю Испанию. Это очень важная команда, особенная. Первые полчаса все было в порядке, но потом мы играли не слишком хорошо.

    Два гола мы пропустили из-за индивидуальных ошибок, и одна из них была просто невероятной. Если в матче с Испанией у вас появляется шанс забить, то им нужно пользоваться, иначе невозможно сопротивляться им. Не стоит отчаиваться, пропустив от испанцев один гол, но второй сделал наше положение очень сложным», – сказал Терим.

    Источник: УЕФА

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    18.06.2016 00:49
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