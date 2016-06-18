Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иньеста: «Ставлю игрокам и фанатам по десять баллов из десяти»

    Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Турции (3:0).

    «По ходу турнира мы должны набирать обороты, хорошо справляться со своей работой и минимизировать плохие стороны. Сегодня мы это и сделали.

    В матче против Чехии нам было тяжело показывать интенсивный футбол – та игра была первой. Сегодня после первого гола все успокоилось, и мы взять мяч под контроль. Так что ставлю десять баллов из десяти игрокам и фанатам, которые невероятно поддерживали нас», – сказал Иньеста.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2016 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11