Перишич: «Может, нам лучше и не играть дальше. Несколько человек позорят страну»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал беспорядки, устроенные фанатами команды в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против Чехии (2:2).

«Я не могу понять, что не так с этими людьми. Посмотрим, какова будет реакция и как нас накажут.

Может, нам лучше и не играть дальше. Нужно что-то делать с этим. Несколько человек так позорят страну.

Будет тяжело играть дальше. Мы должны взять себя в руки, но все это бессмысленно. Я бы хотел, чтобы сегодня Испания обыграла Турцию», – приводит слова Перишича Nacional.hr.