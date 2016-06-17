Колосков: «Хорватию накажут так же, как и Россию – предупреждение и большой штраф»

Почетный президент РФС и бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков поделился своим мнением о беспорядках во время матча второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными Хорватии и Чехии (2:2). Напомним, хорватские болельщики подрались между собой и забросали поле файерами.

«Конечно, хорваты будут доказывать, что, возможно, это не болельщики, а провокаторы какие-то. Считается, что федерация футбола Хорватии несет ответственность за этот сектор. Инцидент, конечно, масштабный. Мне даже показалось, что человек из службы сервиса пострадал, когда взял в руку петарду. Она чуть ли не взорвалась… Отягчающее обстоятельство», – сказал Колосков.

По его мнению, Хорватию ждет предупреждение и штраф со стороны УЕФА, который уже открыл дисциплинарное дело.

«Как теперь накажут Хорватию? Мне кажется, точно так же, как и нашу сборную. Предупреждение и большой штраф. Никакой дисквалификации и снятия очков с хорватов не предвидится. Последует предупреждение и большой штраф. Это мое мнение».

По мнению Колоскова, в случившемся есть вина организаторов.

«Вообще, я очень сильно удивлен. Были же уже прецеденты! Почему все повторяется? Люди же там не в дубленках приходят, не с вещмешками! Как можно петарду пронести незамеченной? Где стюарды, охрана? Организаторам Eвро нужно поставить кол! Просто кол! На улице не могут навести порядок, на стадионе ничего не могут. Нигде! Я такого чемпионата Европы за все годы свой работы в футболе вообще не видел. Безобразие!».