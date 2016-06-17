Балахнин: «От нападающих сборной России надо требовать больше»

Надо не только от напов требовать, но и мысли игры от тренерского штаба.... А то как всегда - расчет на авось и на постоянные навесы-закидушки в штрафную. Сейчас же не 80-е когда 80% всех команд так играли... футбольная мысль движется, развивается, а не стоит на месте как наша сборная... Жаль, всегда чего то ждём, надеямсяч, а на выходе... Ну посмотрим...:)
Тренер сборной России Сергей Балахнин выразил уверенность в том, что Артему Дзюбе, Федору Смолову и Александру Кокорину по силам играть лучше.
«Трио нападающих в состоянии играть лучше, надо от них требовать больше. Они обязаны играть лучше. Ни в коем случае не могу говорить, что разочарованы Кокориным, но в матче со словаками сыграл не в свою силу.
Сказать, что поражение прошло без следа, нельзя. Но ребята достаточно позитивно выходят из ситуации. Выводы будут делаться, и вы их увидите непосредственно в игре. Они будут очевидны.
Говорить о каких-то системных ошибках в матче со словаками трудно, тут надо говорить о невнимательности, о конкретных моментах. Сейчас это очень важно», — сказал Балахнин.