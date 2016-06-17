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    Балахнин: «От нападающих сборной России надо требовать больше»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин выразил уверенность в том, что Артему Дзюбе, Федору Смолову и Александру Кокорину по силам играть лучше.

    «Трио нападающих в состоянии играть лучше, надо от них требовать больше. Они обязаны играть лучше. Ни в коем случае не могу говорить, что разочарованы Кокориным, но в матче со словаками сыграл не в свою силу.

    Сказать, что поражение прошло без следа, нельзя. Но ребята достаточно позитивно выходят из ситуации. Выводы будут делаться, и вы их увидите непосредственно в игре. Они будут очевидны.

    Говорить о каких-то системных ошибках в матче со словаками трудно, тут надо говорить о невнимательности, о конкретных моментах. Сейчас это очень важно», — сказал Балахнин.

    Источник: Р-Спорт

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    17.06.2016 19:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Нон Стоп 18 июня 2016, 01:09

      Надо не только от напов требовать, но и мысли игры от тренерского штаба.... А то как всегда - расчет на авось и на постоянные навесы-закидушки в штрафную. Сейчас же не 80-е когда 80% всех команд так играли... футбольная мысль движется, развивается, а не стоит на месте как наша сборная... Жаль, всегда чего то ждём, надеямсяч, а на выходе... Ну посмотрим...:)

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      Рейтинг: +2229

      river31 17 июня 2016, 20:51

      Надо требовать новых нападающих, которые не только интервью давать умеют, но еще и играть в футбол. Нормальный, атакующий футбол, а не вялую морковку изображать на поле.

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 июня 2016, 20:06

      Так требуйте!

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      Рейтинг: -8

      halk1981 17 июня 2016, 19:50

      это точно

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