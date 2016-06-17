Ренату Санчес: «Цель сборной Португалии – первое место в группе»

Полузащитник сборной Португалии Ренату Санчес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с командой Австрии. Напомним, встреча состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Я жду того же, что и в матче с исландцами. Мы все знаем, что каждый поединок будет тяжелым. Нам будет противостоять очень агрессивная команда, которая хочет победить. Ведь австрийцы проиграли в первом туре и оказались в очень сложной ситуации. Так что мы ждем встречи с командой, которая будет действовать с высокой интенсивностью.

Давид Алаба – великолепный игрок, и все знают об этом. Особый план? Не думаю, что он нужен. Все футболисты, приехавшие на турнир, оказались здесь, потому что обладают мастерством. Конечно, у кого-то класс выше. Но не стоит придумывать специальный план, чтобы нейтрализовать Алабу, хотя он и замечательный игрок.

Было бы здорово выиграть группу. Если это случится, то у Португалии будет лучшая команда в группе, так? Поэтому я надеюсь, что мы финишируем на первой позиции. Это одна из наших целей», – сказал Санчес.