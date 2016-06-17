Николаев: «Российские судьи слишком многое позволяют Халку»

Российский арбитр Алексей Николаев подчеркнул, что нападающий «Зенита» Халк недопустимым образом ведет себя в матчах РФПЛ.

«Наверное, мы, судьи, дали слабину, слишком многое ему позволяя. В предпоследнем туре в матче с «Локомотивом» Халк вел себя недопустимо и заслуживал удаления. Однако Миша Вилков ограничился желтой… Халк такой человек, что у него в каждой игре вопросы к арбитру. Но когда я крайний раз судил «Зенит», произнес по-английски: «Я уважаю тебя, как игрока. Ты уважай мою работу, как арбитра».

Обычная фраза, но Халк после этого вел себя тихо, никаких апелляций. Посмотрим, как будет в следующем сезоне», – сказал Николаев.