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  • Николаев: «Российские судьи слишком многое позволяют Халку»

Николаев: «Российские судьи слишком многое позволяют Халку»

17 июня 2016, 16:00
9

Российский арбитр Алексей Николаев подчеркнул, что нападающий «Зенита» Халк недопустимым образом ведет себя в матчах РФПЛ.

«Наверное, мы, судьи, дали слабину, слишком многое ему позволяя. В предпоследнем туре в матче с «Локомотивом» Халк вел себя недопустимо и заслуживал удаления. Однако Миша Вилков ограничился желтой… Халк такой человек, что у него в каждой игре вопросы к арбитру. Но когда я крайний раз судил «Зенит», произнес по-английски: «Я уважаю тебя, как игрока. Ты уважай мою работу, как арбитра».

Обычная фраза, но Халк после этого вел себя тихо, никаких апелляций. Посмотрим, как будет в следующем сезоне», – сказал Николаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Николаев Алексей
Комментарии (9)
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Keeper161
1466170113
ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ
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abuker 06
1466171345
Красавчик, правильно говорит
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людмила малетина
1466171613
да и Халк красавчик
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Zubo
1466172340
Вот это неправда, что вы хотите вообще не дать ему играть?
Ответить
Diesel133
1466173408
да не наверное, а точно..
Ответить
Lenin26
1466175669
В плане разговоров может он и прав, за то по игре на многие фолы против него закрываете глаза если только это не 100%
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ilichkadr
1466176436
Халк был и остается Халком. По жизни, в обиходе очень добрый .
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Синий слон
1466184164
Это отношение не только к халку. Смотрю серию а, смотрю бундеслигу. И чем больше стоит игрок, тем меньше замечают. Совпадение? Уже второй сезон так. К сожалению. Судьи сдают везде.
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