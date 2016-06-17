Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дюков: «Сборная России должна быть в восьмерке лучших команд Евро-2016»

    Президент «Зенита» Александр Дюков выразил надежду, что на чемпионате Европы во Франции сборная России дойдет до четвертьфинала.

    «Теперь будет хорошим результатом, если обыграем Уэльс и выйдем из группы. Это нам по силам. Но будем продолжать надеяться, что сборная дойдет до четвертьфинала.

    Перед стартом Евро я видел нашу сборную в четвертьфинале. Есть пять-шесть сборных, которые по своему уровню выше. Но я считаю, что по своей силе сборная России должна быть в восьмерке», – сказал Дюков.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2016 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 июня 2016, 20:12

      Уважаю людей со столь рискованными заявлениями.
      :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 17 июня 2016, 16:56

      ахахахах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 17 июня 2016, 16:09

      Еще скажи - в четверке, клоун. Очевидно же, что с таким тренером как Слуцкий, сборной даже в число 16 лучших попасть не сможет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      jeremi.10 > Вомбат 17 июня 2016, 16:38

      Не в Слуцком же дело, если команда год за годом не хочет или не может ничего добиться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 17 июня 2016, 15:38

      Тут проблемы в другом. 2 место в группе выводит на на 2 место группы F- это там где Австрия, Венгрия, Португалия, Исландия. А вот 3 место в группе выводит нас нас либо на 1 место группы С (Германия), либо на 1 место группы D (Испания, возможно Хорватия)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 > westerose 17 июня 2016, 16:04

      Обыгрываем Уэльс Англия рвёт Словакию вот и здравствуй 2 место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 июня 2016, 15:32

      Наивный!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 17 июня 2016, 15:31

      наши уже с Украиной наверно одним рейсом полетят))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 17 июня 2016, 15:26

      Походу он не о нашей сборной говорт

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 17 июня 2016, 15:26

      или дюков имеет ввиду зарплаты? тогда мы впереди планеты всей!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 17 июня 2016, 15:25

      тренер сб англии сказал что хуже нашей сборной играть невозможно. и он к сожалению прав.... наши футболисты мега игроки только для рфпл. для мирового футбола наши просто дилетанты-миллионеры

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июня 2016, 15:16

      Точно также, как Зенит в полуфинале ЛЧ... Неадекваты ещё те с кучей понтов, правда дорвавшиеся до власти...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > ivanthebest 17 июня 2016, 16:10

      Газпром-цирк, так я это называю.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11