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Кришито: «Надеюсь, Дзюба забьет хоть один мяч на Евро»

17 июня 2016, 12:35
10

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что следит за проходящим сейчас во Франции чемпионатом Европы, а также пожелал удачи на турнире своему одноклубнику российскому форварду Артему Дзюбе.

«Да, смотрю чемпионат Европы во Франции. Мой фаворит — Италия. Болеть, конечно, буду за нее.

Да, видел игру России, но пока что ваша сборная испытывает трудности. Что по поводу игры Дзюбы? Он провел фантастический сезон, забил много мячей. Надеюсь, в ближайшем матче с Уэльсом Артем покажет себя. Будем надеяться, он забьет хоть один мяч», – сказал Кришито.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Италия Уэльс Дзюба Артем Кришито Доменико
Комментарии (10)
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Андрей Ермошин
1466156842
Забьет, только в свои ворота.
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Kulimen
1466157599
Остается лишь надеяться.
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tambovchanin
1466161408
)))доминико рассмешил))
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Kos77
1466161446
Для этого в Бревно надо попасть))))))))
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alonsobrat
1466161900
Дзюба - бревно, ему забивать только Лихтенштейну и подобным командам.
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sochi-2013
1466164880
А мы то как надеемся!!!
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alp
1466166560
ненадо! пусть домой лучше едут.. позорники
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regbiN
1466167160
Дзюба не может без Халка, но если забьет все будут рады
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