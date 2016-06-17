Кришито: «Надеюсь, Дзюба забьет хоть один мяч на Евро»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что следит за проходящим сейчас во Франции чемпионатом Европы, а также пожелал удачи на турнире своему одноклубнику российскому форварду Артему Дзюбе.

«Да, смотрю чемпионат Европы во Франции. Мой фаворит — Италия. Болеть, конечно, буду за нее.

Да, видел игру России, но пока что ваша сборная испытывает трудности. Что по поводу игры Дзюбы? Он провел фантастический сезон, забил много мячей. Надеюсь, в ближайшем матче с Уэльсом Артем покажет себя. Будем надеяться, он забьет хоть один мяч», – сказал Кришито.