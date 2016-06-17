Роналду отказался меняться футболкой с игроком сборной Исландии

dinar7777dinar не смог? так скажи тогда как Португалия вышла дальше? если бы не он не вышла бы она не куда! все матчи без Роналду заканчивались либо поражение либо ели ели ничьей! так что не надо говорить тут ничего! месси он хороший игрок! но у Аргентины есть масса тех людей которые не хуже создают опасные моменты! лучше относить к футболу проще, тем более если в нем не очень то разбираешься!
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания матча первого тура группового этапа чемпионата Европы-2016 с командой Исландии не захотел обмениваться футболкой с защитником соперника Ароном Гуннарссоном.
Гуннарссон несколько раз обратился к Роналду с просьбой обменяться с ним футболками, на что услышал от португальца ответ: «Меняться футболками? А кто ты такой?».
Напомним, что сборные Португалии и Исландии сыграли вничью (1:1). После матча Роналду выразил свое недовольство оборонительным стилем игры подопечных Ларса Лагербека.
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