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    Роналду отказался меняться футболкой с игроком сборной Исландии

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания матча первого тура группового этапа чемпионата Европы-2016 с командой Исландии не захотел обмениваться футболкой с защитником соперника Ароном Гуннарссоном.

    Гуннарссон несколько раз обратился к Роналду с просьбой обменяться с ним футболками, на что услышал от португальца ответ: «Меняться футболками? А кто ты такой?».

    Напомним, что сборные Португалии и Исландии сыграли вничью (1:1). После матча Роналду выразил свое недовольство оборонительным стилем игры подопечных Ларса Лагербека.

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    Источник: Bild

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    17.06.2016 12:28
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +11

      MeTeOrKa 17 июня 2016, 18:57


      dinar7777dinar не смог? так скажи тогда как Португалия вышла дальше? если бы не он не вышла бы она не куда! все матчи без Роналду заканчивались либо поражение либо ели ели ничьей! так что не надо говорить тут ничего! месси он хороший игрок! но у Аргентины есть масса тех людей которые не хуже создают опасные моменты! лучше относить к футболу проще, тем более если в нем не очень то разбираешься!

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > MeTeOrKa 18 июня 2016, 01:13

      нормас ответил!)

      0
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      Рейтинг: +46

      electroguide > MeTeOrKa 18 июня 2016, 21:25

      ты что ли разбираешься???? Да пожалуйста, тогда вопрос, а что показал Роналду в первой игре?

      0
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      Рейтинг: +46

      electroguide > MeTeOrKa 18 июня 2016, 21:27

      нужно быть человеком в первую очередь, а не падлой, если у тебя такие принципы то пожалуйста, с тобой или с Роналду я бы в разведку не пошел, поверь есть что то выше таланта, и э
      то надо показывать!!!!!

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 17 июня 2016, 16:10

      Гов.о а не человек, только волосы и может гелем мазать, звезда блин. В ничью сыграли потому что мало падал и притворялся как ему больно.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 17 июня 2016, 14:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      где там видно что он говорит - кто ты такой? он либо сказал что болельщикам отдаст

      -4
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      Рейтинг: +9

      Никита Владимирович 17 июня 2016, 14:01

      его футболка его дело) умники разкукарекались)

      -3
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 июня 2016, 13:56

      зачем ему футболка исландца, Роналду показал, что он болелам футбу отдаст.

      2
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 17 июня 2016, 13:53

      Шкура.....

      4
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      Рейтинг: +9

      Ford Mustanq 17 июня 2016, 13:37

      Комментарий удален.

      -1
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      Рейтинг: +137

      Percent 17 июня 2016, 13:32

      чёрт, не видать ему золотого мяча, отдайте его Бейлу или Модричу!

      -2
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      Рейтинг: +695

      fan-man 17 июня 2016, 13:27

      Пижон. Пусть уж лучше шампунь рекламирует. Глаза б его не видели

      7
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      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 17 июня 2016, 13:27

      где доказательства что он так сказал? он наоборот показал пальцем на подтрибунное помещение, что могло означать - "давай там поменяемся"...очередное видео чтобы тупо срач развести

      5
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > IAmZlatan 17 июня 2016, 14:08

      согласен с коментом на 100% !!!

      -1
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