Скаут: «Муса для Англии очень хрупкий»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжает оставаться главной трансферной целью английского «Лестера» в летнее трансферное окно, но такому переходу может помешать слабая физическая подготовка футболиста.

«Муса быстр, техничен, стал хорошо тактически оснащен. Его конкурентным преимуществом является универсализм – способность сыграть и на фланге, и на острие атаки. Есть проблемы с атлетизмом – для английской Премьер-лиги он пока очень хрупкий. Но эта проблема решается в тренажерном зале, куда его обязательно отправят специалисты по физподготовке, если Муса перейдет в «Лестер», – рассказал скаут «Лестера» по Восточной Европе Даррен Иди.

В прошедшем сезоне Муса провел 30 матчей за ЦСКА, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.