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Скаут: «Муса для Англии очень хрупкий»

17 июня 2016, 10:47
8

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжает оставаться главной трансферной целью английского «Лестера» в летнее трансферное окно, но такому переходу может помешать слабая физическая подготовка футболиста.

«Муса быстр, техничен, стал хорошо тактически оснащен. Его конкурентным преимуществом является универсализм – способность сыграть и на фланге, и на острие атаки. Есть проблемы с атлетизмом – для английской Премьер-лиги он пока очень хрупкий. Но эта проблема решается в тренажерном зале, куда его обязательно отправят специалисты по физподготовке, если Муса перейдет в «Лестер», – рассказал скаут «Лестера» по Восточной Европе Даррен Иди.

В прошедшем сезоне Муса провел 30 матчей за ЦСКА, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (8)
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VITPO
1466153314
Стерлинг не мощнее,а как играет.
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nemolod
1466154070
Забирайте! Тем более,что игрок сам рвется в АПЛ! (Думбия туда тоже рвался)
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Кукуха
1466155577
Вспомните Бейла
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Asbjorn
1466156305
Да ладно,в Англии как раз мясом обрастет
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466174130
Упаковать в пузырчатый полиэтилен. Удобно. Красиво. Надежно.
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vladimir-7
1466175210
Муса не тяжелоатлет, его ещё поймать надо и попробовать отнять мяч.
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hunta
1466225675
Хрупкий, но шустрый!
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subbdim
1466247624
оставайся
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