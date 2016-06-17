Немецкие фанаты напали и оскорбили на расовой почве журналистов из Бразилии

Немецкие фанаты футбола напали в четверг, 16 июня, на журналистов из Бразилии Фернанду Оливейра и Соню Блота на чемпионате Европы во Франции, сообщает Globo. Соня Блота получила удар по ноге, а Оливейре плюнули в лицо. При этом хулиганы выкрикивали оскорбления: «Проваливайте, черные». Согласно заявлению президента бразильской ассоциации радио и телевидения Даниэла Пиментела Славейро, журналисты избежали серьезных травм, но полиция не сделала ничего, чтобы остановить нападение.

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