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  • Немецкие фанаты напали и оскорбили на расовой почве журналистов из Бразилии

Немецкие фанаты напали и оскорбили на расовой почве журналистов из Бразилии

17 июня 2016, 09:45
16

Немецкие фанаты футбола напали в четверг, 16 июня, на журналистов из Бразилии Фернанду Оливейра и Соню Блота на чемпионате Европы во Франции, сообщает Globo. Соня Блота получила удар по ноге, а Оливейре плюнули в лицо. При этом хулиганы выкрикивали оскорбления: «Проваливайте, черные». Согласно заявлению президента бразильской ассоциации радио и телевидения Даниэла Пиментела Славейро, журналисты избежали серьезных травм, но полиция не сделала ничего, чтобы остановить нападение.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Германия
Комментарии (16)
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Inks
1466146685
их вряд ли посадят, как наших
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Artemka69
1466146749
Дайте угадаю!!!Виноваты опять наши фанаты???)
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nemolod
1466147056
Инцидент лишний раз подтверждает-ВСЕ ХОРОШИ , А ИХНЯЯ ПОЛИЦИЯ "ТЕПЛАЯ"!
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vladimir-7
1466148655
Пора немцев депортировать из Франции, а полицию и жандармерию разогнать.
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Kulimen
1466150023
Вот интересно а будут ли они также как наши фанаты сидеть? Тем более здесь кроме нападения еще и нотками расизма попахивает. Может сборной Германии также условную дисквалификацию дать. А французские жандармы если так и будут в сторонке стоять, то фанатские беспорядки будут продолжаться.
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Zeff
1466150254
Снять немцев с ЕВРО.
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kotmyshka
1466150722
Животные?
Ответить
ljrljr0505
1466154674
Россияне переоделись. Наших выгнать с Евро
Ответить
stream15
1466154741
НЕМЦЫ ОТОРВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ РОССИЯН.
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30регион
1466174518
как же они тогда терпят Боатенга????
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