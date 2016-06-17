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    Федецкий: «Стандарты – самое опасное, что может быть у североирландцев»

    Защитник сборной Украины Артем Федецкий признал, что футболисты не смогли выполнить установку на матч со сборной Северной Ирландии, что и привело ко второму поражению его команды на турнире (0:2).

    «Я еще перед игрой говорил, что стандарты – самое опасное, что может быть у североирландцев. Мы почему-то не сыграли внимательно. Почему пропустили? Это надо спрашивать тренерам у игроков. Мы разбирали, кто и с кем играет. Все было расписано на бумаге в раздевалке, кто с кем и за кого отвечает. Других объяснений нет. Если ты вышел на футбольное поле, то должен нести ответственность за свои действия», – заявил Федецкий.

    После данного поражения сборная Украины потеряла все шансы на выход в плей-офф Евро-2016.

    Источник: Football.ua

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    17.06.2016 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      serenia05 17 июня 2016, 14:27

      Для начала тренера нужно поставить нормального, тогда и состав будет нормальным у сборной и играть будут по другому...

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 июня 2016, 10:43

      У североирландцев хоть что-то было опасное,в отличие от Украины)

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