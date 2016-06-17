Срна: «Отец хотел, чтобы я вернулся на турнир и продолжил играть за сборную»

Капитан сборной Хорватии Дарио Срна вернулся в расположение команды и готов принять участие в предстоящем матче второго тура группового этапа Евро-2016 против Чехии. Напомним, у футболиста на днях умер отец.

«Это очень непростой момент для меня и моей семьи. От всего сердца хочу поблагодарить тех, кто был со мной и моей семьей в этот период. Особенно партнеров, которые поддерживали меня каждый день, каждый час. Их поддержка была для меня очень важна.

Еще хочу поблагодарить Хорватский футбольный союз, также оказавший мне помощь, и болельщиков, от которых я получил сотню сообщений. Сейчас я в порядке и готов продолжать. Все знают о последней воле моего отца: он хотел, чтобы я вернулся на турнир и продолжил играть за сборную. Все, что было у него в жизни, он вложил в меня и в мою карьеру. Если бы не он, меня бы здесь не было.

Нас ждет лишь второй из двух шагов. Первый нам удался, а второй мы сделаем в пятницу. Предпримем все, чтобы пробиться в следующий раунд. На бумаге наша команда очень сильна, что мы подкрепили делом в предыдущей встрече. Если сыграем так же, как против турок, будем столь же сконцентрированы, то, надеюсь, добьемся хорошего результата», – рассказал Срна.

Напомним, в первом туре сборная Хорватии обыграла Турцию со счетом 1:0.