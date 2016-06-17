Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк: «Шансы выйти в 1/8 финала Евро-2016 у сборной России огромные»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2016. Отметим, что на данный момент российская национальная команда занимает в квартете В последнее место, имея в активе одно очко.

    «Считаю, что шансы выйти в 1/8 финала огромные. Кого бы я хотел видеть в основном составе? Хм, этот футболист не вошел в состав сборной. Имен называть не стану, пусть это будет загадкой. Что касается других участников, в этот раз много сильных команд», – сказал Погребняк.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2016 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 17 июня 2016, 15:59

      Точно! Шансы остаться в высшем дивизионе у Динамо тоже были огромные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 июня 2016, 13:26

      Опять пивка вдарил что ли?
      Если наши будут также чесать жопу, шнурки завязывать, когда нам Словенцы забивали, то шансов вообще не будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи > FanatSerj 17 июня 2016, 20:43

      а чего ему еще делать) пиво да телек ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июня 2016, 12:34

      Он что после очередного бодуна это высказал, Павлик, где твои мозги? Абсолютно все сборные на чемпионате играют с самоотдачей, лишь Слуцкий и К. надеются на Бога.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 июня 2016, 10:07

      Шансы такие же,как и у Динамо !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2016, 09:18

      Чего сказал? Чего с ним вести "беседу".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      sintetic 17 июня 2016, 08:36

      "хм,этот футболист не вошел в состав сборной" - это он всяко про себя))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 июня 2016, 08:34

      А никто и не сомневается... Только не в этом году..., увы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 17 июня 2016, 08:33

      По поводу"огромных шансов" он преувеличил немного

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 17 июня 2016, 08:26

      Есть шансы, но при этом слишком много НО. А самое главное, чтобы Слуцкий не выпускал немца, ведь по матчу со словаками было видно, что второй тайм играли куда веселее первого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 17 июня 2016, 07:58

      Шансы малы. Скорее всего, 4-е место - это максимум.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11